Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία σε καφετέρια στο Περιστέρι

Πρόκειται για πράξη αντεκδίκησης για άλλη δολοφονία που είχε προηγηθεί επίσης σε καφετέρια στο Χαϊδάρι.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια, η δολοφονία άνδρα πέρυσι το καλοκαίρι στο Περιστέρι, στη καφετέρια που διατηρεί γνωστός ηθοποιός.

Τέσσερις αλλοδαποί αποδείχτηκε ότι κρύβονταν πίσω από τη δολοφονία ενός 25χρονου Τουρκικής καταγωγής, στη καφετέρια του ηθοποιού Μάνου Παπαγιάννη στο Περιστέρι, πέρυσι τον Ιούλιο. Το θύμα είχε εκτελεστεί μέσα στο κατάστημα.

Δυο από αυτούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το θύμα, δέκα ημέρες νωρίτερα μαζί δυο ακόμη άγνωστα άτομα είχαν εκτελέσει 33χρονο Αλβανό έξω από καφετέρια στο Χαϊδάρι. Εκτιμάται λοιπόν πως η δολοφονία του 25χρονου ήταν μια πράξη αντεκδίκησης.