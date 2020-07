Κοινωνία

Έρευνα ΑΝΤ1: Περισσότερα από 1.750 παιδιά αναζητούν μία οικογένεια (βίντεο)

Σε λειτουργία το νέο σύστημα αναδοχών και υιοθεσιών. Τι λένε ανάδοχοι γονείς στην κάμερα του ΑΝΤ1.