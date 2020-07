Πολιτική

Άγκυρα: οι φυσικοί πόροι στην ανατολική Μεσόγειο ανήκουν σε όλους και πρέπει να μοιράζονται δίκαια

Τι είπε ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Ιμπραήμ Καλίν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης.

«Διαχειρίσιμα» χαρακτήρισε τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν αναφερόμενος στην «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι μέσω διαπραγματεύσεων πάντοτε διανύεται απόσταση και οι ηγέτες των δύο χωρών επέδειξαν βούληση προς αυτή την κατεύθυνση.

«Μετά από πολύ καιρό για πρώτη φορά έγινε μια τέτοια επαφή. Ήταν μια πολύ καλή επικοινωνία. Συζητήθηκαν διμερή θέματα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος και άλλα ζητήματα, και ζητήματα της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος αξιωματούχος σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Παραδοσιακά γνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που στήριξε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Υπάρχουν μια σειρά διαφορές σε διμερή θέματα και συνεχίζονται αλλά αυτά έχουν συζητηθεί κατά κάποιο τρόπο, διαχειριζόμενες μέσω διαπραγματεύσεων, ορισμένες επιλύθηκαν και άλλες έγιναν διαχειρίσιμες μέσω της διαδικασίας. Φυσικά η δική μας προσδοκία είναι να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτές τις σχέσεις μας με την Ελλάδα ως γείτονα μας με την πιο θετική προσέγγιση σε όλους τους τομείς. Η υποστήριξη της Ελλάδας για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική» είπε ο Καλίν.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο χώρες είναι δυνατόν να μιλήσουν άμεσα για ζητήματα όπως το Αιγαίο και να επιλύσουν διαφορές απόψεων ή διαφορές που προκύπτουν κατά καιρούς. «Αυτά τα κανάλια ήταν ανοιχτά στο παρελθόν και ενδέχεται να είναι ανοιχτά και από δω και στο εξής. Έχουμε μουσουλμάνους πολίτες μας τουρκικής καταγωγής που ζουν εκεί, υπάρχει τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στην Δυτική Θράκη, έχουν ζητήματα και άλλα θέματα» είπε, αναφερόμενος στη μουσουλμανική μειονότητα.

«Μέσω διαπραγματεύσεων είναι πάντοτε εφικτό, μιλώντας μεταξύ μας, να διανύουμε απόσταση. Οι δύο ηγέτες κατά την τελευταία τηλεφωνική τους επικοινωνία επέδειξαν βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα αυτό που επιθυμούμε - και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσδοκία μας - είναι να γίνουν βήματα και πρέπει να θεσπιστεί μια δίκαιη περιφερειακή τάξη που θα σέβεται πραγματικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων, τόσο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, στο πλαίσιο της ΕΕ και στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου» κατέληξε.

Στη συνέντευξή του στο Anadolu ο Καλίν χαρακτήρισε ιστορικό βήμα τη συμφωνία που υπογράφηκε με τη Λιβύη με εντολή του προέδρου Ερντογάν. «Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπογράψαμε παρόμοια συμφωνία στη Μεσόγειο με τους γείτονές μας, δεν δημιουργήθηκε ένα διεθνές κεκτημένο, οπότε ας πούμε στο πλαίσιο των κανόνων του ΟΗΕ ότι δεν υπάρχει ένα καθορισμένο πλαίσιο κανόνων» είπε.

Στην πραγματικότητα , συνέχισε, «αυτό συνιστά στα μέρη να επιλύσουν μεταξύ τους ζητήματα του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, των θαλάσσιων αρμοδιοτήτων, της υφαλοκρηπίδας, της ΑΟΖ, αυτή είναι η πρακτική. Όταν υπάρχει σύγκρουση, μπορούν να μεταφερθούν στα δικαστήρια ή αλλού».

Αλλά γενικά, είπε ο κ. Καλίν, αυτό που επιλέγεται είναι τα ζητήματα αυτά να λύνονται μεταξύ των χωρών, σε διμερές, τριμερές ή πολυμερές επίπεδο. «Υπό αυτή την έννοια, εμείς πάντα ζητούσαμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και άλλες γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση».

Είπε εξάλλου ότι «πρώτη φορά έγινε συμφωνία με τη Λιβύη. Δεν είναι μια συμφωνία που αφορά άμεσα τρίτα μέρη και δεν παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Η Ελλάδα έχει κάποιες αντιρρήσεις λέγοντας ‘αυτή η γραμμή περνά από τη δική μας υφαλοκρηπίδα’ αλλά οι ισχυρισμοί της Ελλάδας είναι αμφισβητούμενοι. Σε αυτό το θέμα από άποψης διεθνούς δικαίου δεν υπάρχουν ακριβείς κανόνες. Όπως έχω πει, αυτά είναι μερικά ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών».

Για παράδειγμα, συνέχισε, πρόσφατα η Ελλάδα και η Ιταλία συνήψαν μεταξύ τους μια συμφωνία υφαλοκρηπίδας και το καλωσορίσαμε αυτό με ικανοποίηση. «Δεν είναι θέμα που μας αφορά άμεσα, αλλά οι δύο χώρες συναντήθηκαν και καθόρισαν τα δικά τους όρια θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ίδιο κάναμε κι εμείς με τη Λιβύη. Με αυτή τη συμφωνία επιβεβαιώσαμε επίσης ότι είμαστε θαλάσσιοι γείτονες με τη Λιβύη. Τώρα θα αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίου κέρδους (win-win) μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, οπότε αύριο όταν ωριμάσουν οι πολιτικές συνθήκες θα γίνουν έρευνες σε αυτή την περιοχή και αν βρεθεί κάτι Τουρκία και Λιβύη θα μοιραστούν τα έσοδα».

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ανέφερε ακόμη ότι «εμείς ευχόμαστε η Aνατολική Μεσόγειος να γίνει μια τέτοια θάλασσα ειρήνης. Και οι εμπειρογνώμονες λένε ότι θα αποτύχουν οι προσπάθειες αποκλεισμού της Τουρκίας από τον EastMed. Δεν είναι δυνατόν αγνοώντας την Τουρκία η οποία έχει τις μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο να σχεδιάζεται ενεργειακός χάρτης και να οικοδομείται πολιτική σταθερότητα. Όλοι οι ειδικοί βλέπουν ότι από οικονομικής άποψης το πιο εφικτό πρόγραμμα είναι ο πλούτος που θα εξορυχθεί από την Ανατολική Μεσόγειο -φυσικό αέριο ή πετρέλαιο- να φτάσει στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο μέσω Τουρκίας. Με το να παρακάμτουν την Τουρκία προκειμένου να πραγματοποιήσουν κάποια πολιτικά σχέδια, να εργάζονται για αγωγούς και ούτω καθεξής δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα, και αυτό το βλέπουν και οι ίδιοι».

Η δική μας έκκληση, συμπλήρωσε, τόσο εδώ όσο και στην Κύπρο, είναι στο πλαίσιο του δίκαιου διαμοιρασμού, όλοι να αποκτήσουν τους φυσικούς πόρους ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, να τους διαμοιραστούν και να επωφεληθούν όλοι από τον πλούτο αυτό. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι αλλά αγνοώντας την Τουρκία αυτό δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αντί να επικεντρώνονται σε ακριβά προγράμματα που τελικά θα αποτύχουν, είναι προς το συμφέρον όλων να μιλήσουν για αυτά τα θέματα με την Τουρκία και να κινηθούν με σχέδια στα οποία θα συμμετάσχει και η Τουρκία. Από την αρχή αυτή ήταν η προσέγγισή μας αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσουμε απέναντι στις προσπάθειες να μας φυλακίσουν στον Κόλπο της Αττάλειας» είπε.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπόρελ στην Άγκυρα, ο Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι “η γερμανική προεδρία μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τις ευρωτουρκικές σχέσεις”. “Τώρα με την γερμανική προεδρία μπορούν να γίνουν μια σειρά βήματα, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο βλέπουμε ότι κάποιες χώρες, όπως η Γαλλία, συνεχίζουν με μπλοκάρισμα, συνεχίζουν να έχουν μια αρνητική στάση”, ανέφερε. Είπε ακόμη ότι το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι ένα θέμα μόνο μιας χώρας ή της ΕΕ αλλά θέμα όλων των γειτονικών χωρών εκεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ