Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Ελπίδες από ένα νέο φάρμακο

Έλαβε έγκριση από τις Αρχές και σύμφωνα με την φαρμακευτική εταιρεία, αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό στις δοκιμές σε ασθενείς.

Η Ρωσία ενέκρινε ένα νέο αντιιικό φάρμακο, το Coronavir, για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα η φαρμακευτική εταιρεία R-Pharm, σε μια περίοδο που τα κρούσματα στη χώρα φτάνουν τις 700.000.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην κλινική μελέτη με τη συμμετοχή ασθενών με ήπια ή μέτρια συμπτώματα, το φάρμακο αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό καθώς ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό του νέου κορονοϊού. «Το Coronavir είναι ένα από τα πρώτα φάρμακα στη Ρωσία και τον κόσμο που δεν αντιμετωπίζει τις επιπλοκές που προκαλεί ο SARS-CoV-2 αλλά τον ίδιο τον ιό», πρόσθεσε.

Η κλινική μελέτη, πάντα σύμφωνα με την εταιρεία, έδειξε ότι το 55% των εξωτερικών (μη νοσηλευόμενων) ασθενών που λάμβαναν το φάρμακο παρουσίασε βελτίωση μετά από επτά ημέρες θεραπείας, έναντι του 20% εκείνων που λάμβαναν τη συνήθη αιτιοτροπική θεραπεία (δηλαδή με φάρμακα που στοχεύουν την αιτία και όχι τα συμπτώματα). Η R-Pharm υποστηρίζει ότι υπήρξε επίσης σημαντική διαφορά μετά την παρέλευση 14 ημερών.

Μέχρι την πέμπτη ημέρα της θεραπείας, ο νέος κορονοϊός είχε εξαλειφθεί στο 77,5% των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία. «Η παγκόσμια κλινική πρακτική και η κλινική μελέτη που διεξαγάγαμε επιβεβαίωσε ότι το Coronavir σταματά πολύ πιο γρήγορα τη μόλυνση, καθώς εμποδίζει αποτελεσματικά τον πολλαπλασιασμό του ιού», δήλωσε ο Μιχαήλ Σαμσόνοφ, ο ιατρικός διευθυντής της R-Pharm.

Οι δοκιμές ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου και μέχρι τώρα έχουν λάβει το φάρμακο πάνω από 110 εξωτερικοί ασθενείς, είπε η Τατιάνα Ριζεντσόβα, η επικεφαλής των κλινικών δοκιμών στο Κεντρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας της Ρωσίας.

Το φάρμακο αυτό είναι το τρίτο που χρησιμοποιείται στη Ρωσία για την καταπολέμηση του νέου κορονοϊού. Το πρώτο, το Avifavir, χορηγείται σε ασθενείς από τις 11 Ιουνίου. Το υπουργείο Υγείας ενέκρινε τη χρήση του Avifavir ενώ οι κλινικές δοκιμές, με μικρότερη χρονική διάρκεια και σε λιγότερους ανθρώπους σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του σήμερα το κρατικό επενδυτικό ταμείο RDIF που παρείχε οικονομική υποστήριξη στη μελέτη για το Avifavir, ανέφερε ότι ζήτησε από το υπουργείο να εγκρίνει το συγκεκριμένο φάρμακο για τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία στο σπίτι. Η δεύτερη και η τρίτη φάση της κλινικής δοκιμής, καθώς και τα δεδομένα από τον πρώτο μήνα χρήσης του σε νοσοκομειακό περιβάλλον, έδειξαν θετικά αποτελέσματα όταν το Avifavir χρησιμοποιείται στο πρώτο ή το μεσαίο στάδιο της ασθένειας, πρόσθεσε.

Με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό, τα κρούσματα της COVID -19 στη Ρωσία ανέρχονταν σήμερα στα 700.792 και οι θάνατοι στους 10.667.