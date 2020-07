Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2: Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση ένταξης

Ποιες επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, αφορά η νέα ρύθμιση.

Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ έχουν όσες επιχειρήσεις δήλωσαν έως τις 26 Ιουνίου στοιχεία στην εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να υποβάλουν μέχρι τότε τη σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση. Αυτό θα προβλέπει κοινή απόφαση των Υπουργών και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα υπογραφεί άμεσα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.