Η ΑΕΚ νίκησε τον ΟΦΗ και… ξέφυγε από τον ΠΑΟΚ

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, η “Ένωση” πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα για την 2η θέση.

Ένα πολύ εύκολο βράδυ πέρασε η ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ (για την 7η αγωνιστική των πλέι-οφ), “καθαρίζοντας” από το πρώτο ημίχρονο το “τρίποντο” της νίκης (2-0), που της έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει με τέσσερις βαθμούς από τον ΠΑΟΚ (“κόλλησε” στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό) στη “μάχη” για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Η ΑΕΚ έδειξε από την αρχή, πως δεν είχε σκοπό να χάσει κι άλλους βαθμούς στο ΟΑΚΑ (είχε δύο ισοπαλίες με Παναθηναϊκό, Άρη και μία ήττα από τον Ολυμπιακό μέχρι το αποψινό ματς) κι από τα πρώτα λεπτά άρχισε να ψάχνει το γκολ που θα “ξεκλείδωνε” την αμυντική γραμμή του ΟΦΗ. Και το βρήκε στο 19', στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία της, με τον Ολιβέιρα, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας, μετά την εξαιρετική μπαλιά του Παουλίνιο, και “κρέμασε” τον Γουόλι κάνοντας το 1-0.

Ο Πορτογάλος φορ, μάλιστα, πανηγύρισε το τέρμα που σημείωσε, παίρνοντας από τον πάγκο τη φανέλα με το “51”, προκειμένου να αφιερώσει το γκολ του στον νεαρό Σαρδέλη, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για περίπου τρεις μήνες από την ενεργό δράση. Στο 45' από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Λιβάγια, ο Σβάρνας μπήκε στην πορεία της μπάλας και με πλασέ έκανε το 2-0, “καθαρίζοντας” ουσιαστικά το ματς από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ “κατέβασε” ταχύτητα, με τον ΟΦΗ να φτάνει κοντά στο γκολ στο 65' με το δοκάρι στο μακρινό σουτ του Σακόρ (και κακό υπολογισμό του Μπάρκας), ενώ το αμέσως επόμενο λεπτό ο Αραούχο νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Γουόλι. Ο γκολκίπερ του ΟΦΗ είπε “όχι” και στις δύο πολύ καλές προσπάθειες και σουτ του Παουλίνιο στο 74' και στο 77', στις δύο τελευταίες σημαντικές στιγμές του ματς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Καρέρα): Μπάρκας, Παουλίνιο, Σβάρνας, Οικονόμου, Λόπες, Σιμόες, Μάνταλος (80' Τσιγκρίνσκι), Κρίστιτσιτς (80' Σαμπανάτζοβιτς), Αλμπάνης (27' λ.τρ. Βέρντε), Λιβάγια (59' Σιμάνσκι), Ολιβέιρα (59' Αραούχο).

ΟΦΗ (Σίμος): Γουόλι, Βαφέας, Γιαννούλης (82' Σουρνάκης), Περδίκης (46' Νάστος), Μπράουν, Ζοάο Βίκτορ, Σακόρ, Μπολάκης, Στάικος (46' Μεγιάδο), Ναμπί (59' Βαζ), Μάνος (46' Φιγκεϊρέδο).