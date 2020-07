Αθλητικά

“Καθάρισε” ο Σαλάχ για τη Λίβερπουλ

Την 30η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Νέα ήττα γνώρισε η Γουλβς, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League.

Με δύο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ και ένα του Τζόρνταν Χέντερσον, η Λίβερπουλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 3-1, πετυχαίνοντας τη δεύτερη σερί νίκη της μετά τη συντριβή που είχε γνωρίσει από την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έβαλαν τις βάσεις για το “τρίποντο” μέσα σε διάστημα τριών λεπτών στο ξεκίνημα του ματς, όταν προηγήθηκαν με 2-0 (6΄ Σαλάχ, 8΄ Χέντερσον). Παρότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου (45΄ Τροσάρ), η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ “κλείδωσε” τη νίκη με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Αιγύπτιου διεθνούς επιθετικού στο 75ο λεπτό του ματς.

Η Γουλβς, αντίπαλος του Ολυμπιακού στους “16” του Europa League, γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της.

Μετά το 0-2 από την Άρσεναλ, ηττήθηκε και από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο “Μπράμαλ Λέιν” με 1-0, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρις στο γκολ του Ίγκαν.

Η ενδεκάδα της Γουλβς: Πατρίσιο, Σάις, Κόαντι, Μπολί, Τζόνι, Μουτίνιο, Νέβες, Ντόχερτι, Ζότα, Χιμένες, Τραορέ (79΄ Ντεντόνκερ).