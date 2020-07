Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: ακυρώθηκε η επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Για ποιον λόγο η ελληνική πλευρά ακύρωσε αργά χθες το βράδυ το ταξίδι στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ακύρωση του, προγραμματισμένου για τις 20 Ιουλίου, ταξιδιού του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις ΗΠΑ, προχώρησε αργά χθες το βράδυ η Ελλάδα.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν προσκεκλημένος του Αμερικανού ομολόγου του Μαρκ Έσπερ μετά την αναβολή, λόγω κορονοϊού, της μεταξύ τους συνάντησης στις 23 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Χρήστου Μαζανίτη, η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στην παρούσα φάση, καθώς λόγω της πανδημίας η αμερικανική κυβέρνηση δεν έδειξε πρόθυμη να προγραμματίσει κατ’ ιδίαν συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Έτσι, η μεταξύ τους επικοινωνία, μέσω τηλεσυνάντησης, θεωρήθηκε από ελληνικής πλευράς ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς να γίνει το ταξίδι Παναγιωτόπουλου στις ΗΠΑ.