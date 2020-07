Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Κολομβία

Αισθητή σε πολλές πόλεις της χώρας έγινε ο σεισμός στην Κολομβία.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο βορειοανατολικό τμήμα της Κολομβίας τη νύχτα της Τετάρτης, χωρίς να έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο της χώρας.

Το επίκεντρο βρισκόταν στη Σαπατόκα, στη νομαρχία Σαντανδέρ. Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στις 22:22 (τοπική ώρα στις 06:22 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας) σε βάθος 149 χιλιομέτρων, διευκρίνισε η γεωλογική υπηρεσία μέσω Twitter.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις, ανάμεσά στους στην πρωτεύουσα Μπογκοτά (κεντρικά), στην Τούνχα (κεντρικά), στη Μεδεγίν (βορειοανατολικά) και στην Ιβαγκέ (βορειοανατολικά), ανέφεραν κολομβιανοί χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εθνική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών έκανε γνωστό ότι διενεργεί έρευνες σε περιοχές όπου «έγινε αισθητή» η σεισμική δόνηση, για να εξακριβωθεί εάν η σεισμική δόνηση έχει προκαλέσει υλικές ζημιές.