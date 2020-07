Κόσμος

Σερβία: συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομικών (εικόνες)

Επιστημονική και όχι πολιτική αντιμετώπιση της πανδημίας ζητούν οι διαμαρτυρόμενοι, αντιδρώντας στα μέτρα της κυβέρνησης.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας διέλυσαν την συγκέντρωση που διοργάνωσε η αντιπολίτευση μπροστά από την βουλή της Σερβίας την Τετάρτη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδα διαδηλωτών αφαίρεσε τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που περιβάλουν το κτήριο της βουλής και κατευθύνθηκαν προς την είσοδο πετώντας πέτρες και κροτίδες εναντίον των αστυνομικών.

Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πέρασε στην αντεπίθεση διαλύοντας την συγκέντρωση. Χιλιάδες διαδηλωτές μετά την επέμβαση της αστυνομίας διέφυγαν στους γύρω από την βουλή δρόμους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συμπλοκές.

Στο κέντρο του Βελιγραδίου εμφανίστηκε και η έφιππη αστυνομία ενώ στους δρόμους κυκλοφορούν, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, τεθωρακισμένα οχήματα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Επεισόδια γίνονται και στην πόλη Νόβισαντ όπου διαδηλωτές προσπαθούν να εισβάλουν στο δημαρχείο.

Τεταμένη είναι η κατάσταση και στην πόλη Νις όπου χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Όλες αυτές οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης «Συμμαχία για την Σερβία». Αίτημά τους είναι να αντικατασταθούν όλα τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας με επιδημιολόγους που θα αντιμετωπίζουν την κρίση του κορονοϊού με επιστημονικά κριτήρια και όχι πολιτικά.