Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: βαθύ πολιτικό θέμα οι καταγγελίες Καλογρίτσα (βίντεο)

Τι είπε για τη "λίστα Πέτσα", τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Νίκο Παππά και τις ευθύνες Τσίπρα. Πώς σχολίασε τις τουρκικές προκλήσεις και τι σημείωσε για τους δασικούς χάρτες.

Για βαθύ πολιτικό θέμα έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες Καλογρίτσα.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι όλες οι καταγγελίες δεν συνθέτουν μια εικόνα θετικού πλεονεκτήματος για τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Θα πρέπει να διαψεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σιωπή είναι η έμμεση παραδοχή μιας ενοχής” δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: “Βλέπω ότι ο κ. Τσίπρας καλύπτει τον κ. Παππά με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Γι αυτό και έχει πολιτική ευθύνη. Θα μπορούσε να έχει πάρει κάποιες αποστάσεις”.

“Είναι ένα μεγάλο ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως. Είναι βαθύ πολιτικό θέμα, μείζον θέμα…” σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι οι υποθέσεις αυτές θα προχωρήσουν στην δικαιοσύνη και όλα θα έρθουν στην ώρα τους.

Για τη “λίστα Πέτσα” ο υπουργός σημείωσε ότι υπήρξε η δημοσιοποίηση της λίστας ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. “Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι και η δημοσιοποίηση της λίστας το αποδεικνύει”.

Για τις τουρκικές προκλήσεις σχολίασε ότι η Ελλάδα δεν είναι αντίθεση στον διάλογο αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο κλίμα από την άλλη πλευρά.

Τέλος, για τους δασικούς χάρτες σημείωσε ότι βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας, ενώ τόνισε ότι όταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και παραμένουν καλλιεργήσιμα χωράφια δεν θα θεωρείται δάσος.