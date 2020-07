Τοπικά Νέα

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Αστυνομικοί από τέσσερις ομάδες συμμετείχαν στη μεγάλη καταδίωξη, με την επιτυχή κατάληξη.

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο Σταθμός Διεύθυνσης Αλλοδαπών ζήτησε συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων για την ακινητοποίηση του οχήματος, που κρίθηκε ύποπτο για διακίνηση ανθρώπων.

Το που κινήθηκε από την περιφερειακή οδό προς τον Κέδρινο Λόφο και από εκεί προς το Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.

Ο οδηγός του οχήματος, βλέποντας ότι δεν μπορεί να διαφύγει, το εγκατέλειψε στην οδό Χατζηανδρέου, πίσω από τα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας.

Οι δύο διακινητές προσπάθησαν να φύγουν πεζοί, όμως οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή.

Ο συνοδηγός του οχήματος, με καταγωγή από το Κουρδιστάν, συνελήφθη από αστυνομικό της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην οδό Απ. Παύλου. Ο οδηγός, Αλβανός υπήκοος, στην προσπάθειά του να διαφύγει πήδηξε από μεγάλο ύψος και έσπασε το πόδι του. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τέσσερις από τους μετανάστες που επέβαιναν στο όχημα κατάφεραν να διαφύγουν. Κατά τον έλεγχο του οχήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν στο χώρο των αποσκευών τρεις νεαρούς Σομαλούς και τους συνέλαβαν.

Στην καταδίωξη πήραν μέρος αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Πηγή: thestival.gr