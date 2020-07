Κόσμος

Κορονοϊός: Νέα καραντίνα στη Μελβούρνη

Περιορισμοί της κυκλοφορίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Η Μελβούρνη, δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, άρχισε σήμερα την εφαρμογή μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας για έξι εβδομάδες, μετά την έκρηξη των νέων κρουσμάτων της COVID-19, ενώ οι γειτονικές της Πολιτείες, προχώρησαν στην εφαρμογή μέτρων προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Η Αυστραλία κατόρθωσε να αποφύγει τις απώλειες που είχαν άλλες χώρες από την εξάπλωση της COVID-19, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή 544.055 ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το ξέσπασμα της πανδημίας στη Μελβούρνη, επέβαλε στην Πολιτεία της Βικτόρια τη λήψη “μέτρων προσωπικής απομόνωσης” για τον πληθυσμό των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων της.

Η Βικτόρια ανέφερε χθες 134 νέα περιστατικά μόλυνσης, ενώ ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό-ρεκόρ των κρουσμάτων που είχε καταγραφεί προχθές.