Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το Βέλγιο έβαλε την Ελλάδα στην “πορτοκαλί” λίστα

Στο ίδιο «καζάνι» έβαλαν οι Βέλγοι την Ελλάδα με την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην «πορτοκαλί» λίστα χωρών με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους, βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir που δημοσίευσε λίστα με «κόκκινες», «πορτοκαλί» και «πράσινες» χώρες. Η Ελλάδα με ακόμη έξι χώρες (Kύπρο, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) εμφανίζεται στην «πορτοκαλί» λίστα, που σημαίνει ότι όσοι επιστρέφουν στο Βέλγιο προτείνεται να υποβάλονται σε τεστ και να μπαίνουν σε καραντίνα.

«Μην κοιτάτε την τρίχρωμη σήμανση στην επιλογή «διακοπές» του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει ακόμη πληροφορίες που έχουν σχέση με την παλιά σήμανση των χρωμάτων, η οποία έχει αλλάξει εντελώς» ανέφερε εχθές βράδυ ο Υβ Βαν Λατέμ μιλώντας στο rtbf. Ο Βέλγος εκπρόσωπος για τη μάχη κατά του κορονοϊού σημείωσε ότι «για τις επόμενες 24 με 36 ώρες οι πολίτες να μη συμβουλεύονται» τη συγκεκριμένη λίστα ή οποία θα ανανεωθεί.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σχετικά με το γεγονός ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην «πορτοκαλί» λίστα, χθες υπήρξε επικοινωνία των ελληνικών αρχών με το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ σήμερα αναμένεται εκ νέου επαφή των δύο πλευρών.