Πολιτική

Δείπνο Μητσοτάκη – Σακελλαροπούλου στο Μεταξουργείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά των συντρόφων τους δείπνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό.

Δείπνο στο Μεταξουργείο είχαν μετά την εκδήλωση για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν από την σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου από τον σύντροφό της, Παύλο Κοτσώνη.

Η εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη χώρα μας, για την οποία και πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η εκδήλωση, έχει ως κεντρικό θέμα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας την εποχή της πανδημίας.

Η ελληνική προεδρία πραγματοποιείται, άλλωστε, σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων δράσεών της να πραγματοποιείται ψηφιακά (E-Chairmanship).