Κικίλιας για κορονοϊό: με προβληματίζει η μερική χαλάρωση

«Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και σε καμία περίπτωση δεν θα την αφήσουμε να ξεφύγει από τον έλεγχό μας», επισήμανε ο υπουργός Υγείας.

Δεν μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα τους συμπολίτες μας κλεισμένους στα σπίτια τους, ούτε τους τουρίστες, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. «Προφανώς, πάνω απ' όλα μάς ενδιαφέρει η δημόσια υγεία και με αυτήν τη λογική, ναι, απαντώ ευθέως, με προβληματίζει η μερική χαλάρωση. Από την άλλη όμως, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό και με σχέδιο, θα αντιμετωπίσουμε βήμα-βήμα τις όποιες καταστάσεις προκύπτουν», πρόσθεσε.

«Είναι προφανές ότι θέλουμε να επιστρέψουμε σε μία μερική κανονικότητα», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Star και τόνισε: «Θέλουμε να στηρίξουμε τους επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού, να στηρίξουμε την οικονομία μας, τους συμπολίτες μας, πάντα, όμως, με σεβασμό στα ιατρικά πρωτόκολλα, στα υγειονομικά κριτήρια, τα οποία θέτουν οι επιστήμονες, και στον τρόπο με τον οποίον έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα, ο οποίος, εκ του αποτελέσματος, κρίνεται επιτυχημένος».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Σερβίας, ο κ. Κικίλιας εξήγησε: «Μόλις είδαμε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα από μία συγκεκριμένη χώρα, αμέσως προβήκαμε στα προβλεπόμενα, δηλαδή την αποκλείσαμε για ένα χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονές μας θα μας πουν πότε θα είναι ασφαλές να ανοίξουμε ξανά τα σύνορά μας με τη φίλη και γείτονα Σερβία. Συνεδριάζουμε καθημερινά με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων-Επιδημιολόγων και σταθμίζουμε όλα τα δεδομένα. Πράγματι, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες, όπως βλέπετε, παρατηρείται μία τοπική, μερική έξαρση των κρουσμάτων. Γι' αυτό, όπως είπα προηγουμένως, όλα αξιολογούνται καθημερινά και εβδομαδιαία. Αποδείξαμε ότι στην πρώτη πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσαμε το χειμώνα, μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε και αυτό θα κάνουμε και τώρα κατά την καλοκαιρινή περίοδο».

«Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και σε καμία περίπτωση δεν θα την αφήσουμε να ξεφύγει από τον έλεγχό μας», επισήμανε ο υπουργός Υγείας και υπογράμμισε: «Και σχέδιο έχουμε και τρόπο, το έχουμε αποδείξει αυτό. Μέχρι σήμερα έχουμε πιο πολλά κρούσματα από τα οδικά δίκτυα που οδηγούν στα σύνορά μας, παρά από τις αεροπορικές γραμμές. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι δυναμικό και επαναλαμβάνω ότι μπορεί να αλλάξει, να αλλάζει ανά πάσα στιγμή».

Επίσης, ο κ. Κικίλιας τόνισε πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας εμείς αλλά και οι τουρίστες και σημείωσε: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους κλειστούς χώρους, να σταθμίσουμε και να καταλάβουμε όλοι πόσο μεγάλο αγαθό, προτέρημα και ατού είναι για τη χώρα μας να βρίσκεται σε αυτήν την πολύ καλή κατάσταση έναντι άλλων χωρών και γειτονικών και σε όλον τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το προασπίσουμε. Αισθάνομαι ότι τώρα είναι η στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία κόπωση, μία -αν θέλετε- ψυχολογία να "ξεσπάσουμε" και να βγούμε έξω, να οργανώσουμε τις διακοπές μας. Η οργανωμένη πολιτεία, το υπουργείο Υγείας θέλει να το στηρίξει αυτό».

«Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εγκρατείς, έτσι ώστε να χαρούμε αυτό το καλοκαίρι και τις ομορφιές της χώρας μας. Προφανώς και είναι πολύ προτιμότερο για τους συμπολίτες μας, για τους τουρίστες, τους παραθεριστές να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους από ό,τι σε εσωτερικούς. Όταν, όμως, βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους, καλό είναι να ελέγχουμε τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στον χώρο αυτό, ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι περιορισμένος. Προφανώς, καταλαβαίνετε ότι για ευνόητους λόγους, από τη στιγμή που δεν μπορούν να τηρούνται τα μέτρα αποστάσεως και τα ατομικά μέτρα προστασίας, οι συγχρωτισμοί και τα πανηγύρια -ας πούμε- ή οι καταστάσεις αυτές οι οποίες οδηγούν πολύ κόσμο σε περιορισμένο χώρο, δεν ενδείκνυνται» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.