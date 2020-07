Life

Συναγερμός για πρωταγωνίστρια του “Glee”

Εξαφανίστηκε η ηθοποιός, ενώ οι Αρχές βρήκαν μόνο του τον 4χρονο γιο της.

Νεκρή θεωρείται η Νάγια Ριβέρα, γνωστή από το ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά Glee.

Η 33χρονη ήταν με τον γιο της σε ενοικιαζόμενη βάρκα, σε λίμνη της Καλιφόρνια και ο 4χρονος εντοπίστηκε μόνο του μέσα στη βάρκα.

Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες όμως έχουν αποβεί άκαρπες.

Όπως αναφέρει το CBS, το ανήλικο παιδί είπε στις Αρχές ότι κολυμπούσαν αλλά η μητέρα του δεν ανέβηκε ποτέ ξανά στη βάρκα που είχαν ενοικιάσει.

Σημειώνεται πως το αγόρι είναι καλά στην υγεία του.