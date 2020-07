Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ: Πίστωση στους λογαριασμούς δικαιούχων του 2ου κύκλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 20.747 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 20.747 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 23.200, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 177 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 46.215 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Η επόμενη πίστωση ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ θα πραγματοποιηθεί αύριο και η διαδικασία θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.