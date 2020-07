Πολιτική

Βέμπερ: Δε μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα και την Κύπρο μόνες τους

Την ανησυχία του για τη στάση της Τουρκίας εξέφρασε ο Μάνφρεντ Βέμπερ μιλώντας πριν από λίγο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

«Το ΕΛΚ ζήτησε να τεθεί το θέμα γιατί ανησυχούμε για τις επιθέσεις στα τουρκικά σύνορα, τις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, τις συγκρούσεις στη Μεσόγειο» ανέφερε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τονίζοντας ότι «η Τουρκία απομακρύνεται από τις αξίες της ΕΕ».

Ο κ. Βέμπερ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται «για ελληνο-τουρκικό πρόβλημα, ή πρόβλημα μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας, είναι ευρωτουρκικό πρόβλημα» και συμπλήρωσε ότι «δε μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) μόνες τους. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «είναι ώρα για νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Πρέπει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να βρούμε άλλο τρόπο συνεργασίας όταν η 'Αγκυρα θα είναι προετοιμασμένη».

Νωρίτερα, ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ έκανε λόγο για «ανησυχητική επιθετικότητα» από την πλευρά της Τουρκίας, «με αυξημένες υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και το Αιγαίο, γεωτρήσεις, το μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη, το οποίο δεν αναγνωρίζουμε» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ. Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι η ΕΕ έχει στείλει «ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία. Προστατεύει αξίες, σύνορα, αρχές και κυριαρχία των κρατών-μελών» και κάλεσε για πολιτική λύση στη Λιβύη και τη Συρία.

Επιπροσθέτως, ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ υπογράμμισε ότι «η παρούσα αρνητική στάση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να σταματήσει και να αλλάξει». Στην προκλητική στάση της Τουρκίας αναφέρθηκε και η Αυστριακή ευρωβουλευτής Μπετίνα Βόλατ, η οποία ανέφερε ότι «απειλεί συνεχώς το διεθνές δίκαιο και αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή».