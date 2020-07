Οικονομία

“Κληρώνει” για νέο πρόεδρο του Eurogroup

Νέος πρόεδρος εκλέγεται σήμερα από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης -το Eurogroup- εκλέγουν σήμερα τον νέο πρόεδρό τους με μια αμφίρροπη ψηφοφορία για μια θέση κλειδί σε μια στιγμή που η ήπειρος αντιμετωπίζει την πιο βαριά ύφεση στην ιστορία της.

Μεταξύ των 19 υπουργών, τρεις είναι υποψήφιοι: η Ισπανίδα Νάντια Καλβίνιο, που ανήκει σε μια κυβέρνηση της αριστεράς και θεωρούνταν για καιρό το φαβορί, ο κεντροδεξιός Ιρλανδός Πασκάλ Ντόναχιου και ο φιλελεύθερος Λουξεμβουργιανός Πιέρ Γκραμένια.

Ο επικεφαλής του Eurogroup, ο οποίος εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, είναι ένας απ' αυτούς των οποίων η φωνή μετρά στις Βρυξέλλες, μαζί με τους προέδρους των τριών μεγάλων θεσμών της ΕΕ -Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Σαρλ Μισέλ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), Νταβίντ Σασόλι (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)- και τον επικεφαλής της διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ.

Αποστολή του είναι να προεδρεύει των μηνιαίων συνεδριάσεων των υπουργών, στόχος των οποίων είναι να εξασφαλίζουν τον συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών.

Ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να επανεκκινήσουν από κοινού οικονομίες που επλήγησαν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού: σύμφωνα με την Κομισιόν, το ΑΕΠ των 19 χωρών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μπορεί να σημειώσει πτώση κατά 8,7% το 2020.

Στη διάρκεια της εκλογής, η οποία πρόκειται να γίνει το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη, κάθε υπουργός θα διαθέτει μία ψήφο σε κάθε γύρο της ψηφοφορίας. Ο πρώτος υποψήφιος που θα λάβει 10 ψήφους από τις 19, θα κερδίσει την εκλογή.

«Καλύτερα να πεθάνουμε!»

Η Νάντια Καλβίνιο, 51 ετών, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Κομισιόν που γνωρίζει καλά τα τεκταινόμενα στις Βρυξέλλες, ήταν για καιρό το φαβορί.

Υποστηρίζεται από τη γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και μερικές χώρες του Νότου και μπορεί να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Eurogroup.

Όμως συναντά επίσης ισχυρές αντιδράσεις: για τους Ολλανδούς και το στρατόπεδό τους, είναι κάτι σαν «καλύτερα να πεθάνουμε!», λέει μια ευρωπαϊκή πηγή.

Οι αντίπαλοι αυτοί, ουσιαστικά οι πιο φιλελεύθεροι, θεωρούν πως η Ισπανίδα δεν είναι κατάλληλη για μια θέση που απαιτεί τη σφυρηλάτηση συμβιβασμών μεταξύ των υπουργών Οικονομικών του Βορρά, οι οποίοι προκρίνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, και αυτών του Νότου, που έχουν τη φήμη ότι είναι πιο χαλαροί.

Το ζήτημα της εθνικότητάς της είναι επίσης πολύ σημαντικό στο βαθμό που οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε πλήρη διαπραγμάτευση για ένα μαζικό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της Ένωσης.

Όμως δύο κύρια μέτωπα συγκρούονται: από τη μια πλευρά, η Ολλανδία, η Αυστρία, καθώς και η Σουηδία και η Δανία εκτός ευρωζώνης είναι πολύ επιφυλακτικές όσον αφορά το σχέδιο αυτό, από την άλλη οι χώρες του Νότου, με πρώτες την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίες είναι αυτές που ωφελούνται περισσότερο από ένα σχέδιο που προβλέπει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δάνειο.

«Η Ισπανία έχει μια πολύ έντονη θέση αυτή τη στιγμή σ' αυτή τη συζήτηση, η οποία θα βρίσκεται στο κέντρο της δουλειάς» του Eurogroup, εξηγεί η ευρωπαϊκή πηγή.

Μυστική ψηφοφορία

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο αουτσάιντερ, που θεωρούνται πιο ουδέτεροι και που διεξήγαγαν μια δραστήρια εκστρατεία, έχουν ένα χαρτί να παίξουν. Ιδιαίτερα ο Πασκάλ Ντόναχιου, που μπορεί να καυχάται για την «πλήρη υποστήριξη» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), του κόμματος που συνασπίζει τη δεξιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο 45χρονος Ιρλανδός θεωρείται ένας συνετός διαχειριστής ο οποίος επανέφερε τη χώρα του στον ορθό δημοσιονομικό δρόμο έπειτα από μια ισχυρή ύφεση.

«Έχει σοβαρές πιθανότητες επειδή θα είναι δύσκολο για την Νάντια Καλβίνιο να συγκεντρώσει 10 ψήφους», λέει ένας ευρωπαίος διπλωμάτης.

Όσο για τον 62χρονο Πιέρ Γκραμένια, αυτός έχει τη δημόσια εικόνα ενός διπλωμάτη που είναι συνηθισμένος στους συμβιβασμούς και στο Eurogroup, στο οποίο μετέχει από το 2013.

Ήταν ήδη υποψήφιος στα τέλη του 2017 με αντίπαλο τον Πορτογάλο Μάριο Σεντένο, ο οποίος αποχώρησε από την προεδρία του Eurogroup έπειτα από μία μόνο θητεία.

Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας εφαρμογής υπολογιστή. Μόνο δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα.

«Οι προθέσεις ψήφου, ακόμη κι αν έχουν διατυπωθεί ανοικτά, δεν είναι απαραίτητο ότι θα υλοποιηθούν», προειδοποιεί μια διπλωματική πηγή.

Οι υποψήφιοι δεν θα ξέρουν παρά μονά το δικό τους αποτέλεσμα, όχι αυτά των αντιπάλων τους. Και εκείνοι είναι που θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσουν αν θα εγκαταλείψουν ή όχι.

Το πρόσωπο που θα εκλεγεί θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 13 Ιουλίου.