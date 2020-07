Κόσμος

Σοκ: 14χρονη έκοψε το λαιμό της 10χρονης ξαδέρφης της

Το άτυχο κορίτσι βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος με κομμένο λαιμό και αμέτρητα χτυπήματα από μαχαίρι, ενώ είχε πάνω της χαραγμένες και διάφορες λέξεις!

Θρίλερ θυμίζει η υπόθεση δολοφονίας μιας 10χρονης από την 14χρονη ξαδέλφη της στην Αυστραλία!

Το άτυχο κορίτσι βρέθηκε από τη θεία του μέσα σε μια λίμνη αίματος με κομμένο λαιμό και αμέτρητα χτυπήματα από μαχαίρι, ενώ είχε πάνω της χαραγμένες και διάφορες λέξεις!

Η 14χρονη κόρη της είχε εξαφανιστεί, αλλά η Αστυνομία κατάφερε να την εντοπίσει και να την πείσει να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη της. Η 14χρονη προφυλακίστηκε και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων, ρίχνοντας φως στα αίτια της τραγωδίας με θύμα το 10χρονο κορίτσι που είχε επισκεφθεί το συγγενικό σπίτι για διακοπές.

Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη. «Είναι μια μικρή πόλη , όλοι αυτό συζητούν και ναι, όλοι είμαστε σοκαρισμένοι» είπε υπάλληλος κεντρικού ξενοδοχείου, που βρίσκεται κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.