Καταστροφικός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Μινεσότα (εικόνες)

Τραυματίες και τεράστιες καταστροφές από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από την πολιτεία των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον δύο τραυματίες και τεράστιες καταστροφές προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε τη Μινεσότα.

Συνολικά τρεις φάρμες επλήγησαν, ενώ μία ισοπεδώθηκε.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομεία, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει διευκρινιστεί.

Αν και πέρασε από εθνικό αυτοκινητόδρομο, ο ανεμοστρόβιλος δεν προκάλεσε ατύχημα με αυτοκίνητο.