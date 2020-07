Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: Αναγνώρισε τον κατηγορούμενο η Βικτώρια Καρύδα

Η χήρα του επιχειρηματία καταθέτει στη συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης της δολοφονίας του, το 2018.

Με την κατάθεση της συζύγου του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ξεκίνησε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου των δύο αδελφών, Βούλγαρων υπηκόων, που φέρονται να είναι εκείνοι που πυροβόλησαν το θύμα πολλές φορές έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας.

Η μάρτυρας, Βικτώρια Καρύδα, μοντέλο, έντονα φορτισμένη και με λυγμούς κατέθεσε στο δικαστήριο πως αναγνωρίζει τον πρώτο από τους δύο αδελφούς κατηγορούμενους ως εκείνον που καταγράφηκε από την κάμερα του σπιτιού της να πυροβολεί τον σύζυγό της τη στιγμή που είχε μπει στο αυτοκίνητό του.

«Είμαι άνθρωπος της λεπτομέρειας. Βλέπω πράγματα που άλλοι δεν παρατηρούν. Έχει ίδιο σωματότυπο, είχε κοτσίδα και περπατάει με τον ίδιο τρόπο. Είδα τον τρόπο που περπατάει στο βίντεο και αντίστοιχο βίντεο από τα κανάλια στα δικαστήρια. Τρέχει με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε η μάρτυρας.

Η κ. Καρύδα τόνισε στο δικαστήριο ότι ποτέ δεν είχε αντιληφθεί να φοβάται για κάτι ο 47χρονος σύζυγός της και πως αν υπήρχε κάποιος λόγος ανησυχίας, το θύμα θα της το είχε πει και θα είχε πάρει μέτρα φύλαξης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη μάρτυρα: «Κυκλοφορούσαμε με μία βέσπα, χωρίς προστασία. Δεν είχαμε φόβο. Μόνο φύλαξη στο σπίτι μετά τις 10 το βράδυ για τους κλέφτες είχαμε. Αν υπήρχε κίνδυνος θα μου το έλεγε. Θα υπήρχε άνθρωπος να μας φυλάξει. Κυκλοφορούσε άνετα με τα παιδιά μας, δεν είχε όπλο».

Η μάρτυρας απέρριψε τις ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης σχετικά με φερόμενες παράνομες δραστηριότητες του συζύγου της στην Αυστραλία, λέγοντας πως δεν ξέρει τίποτα για αυτά: «Ο άνδρας μου δεν είχε τίποτα όσο ήμασταν μαζί. Δεν τα ξέρω αυτά που λέτε».

Η κ. Καρύδα σημείωσε για τον Γιάννη Μακρή: «Ήμασταν μαζί 10 χρόνια και είχαμε αποκτήσει δύο παιδάκια. Στην Αυστραλία είχε μάνδρα αυτοκινήτων και ασχολούνταν με ακίνητα. Στην Ελλάδα ασχολήθηκε με εταιρεία σεκιούριτι. Εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα για τις δουλειές του, εννοώ όχι πολλές λεπτομέρειες. Την ημέρα που έγινε το κακό άνοιξε τη δεύτερη επιχείρισή του».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι φίλος του θύματος της είπε πως είχε εντοπίσει τον πρώτο κατηγορούμενο την επίμαχη ημέρα και ο ίδιος ο επιχειρηματίας τού είχε εκμυστηρευτεί πως τον είχε παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες πριν την δολοφονία να κυκλοφορεί κοντά του.

Για τη στιγμή της δολοφονίας, η κ. Καρύδα επισήμανε: «Βγήκε ο άνδρας μου, κοίταξε δεξιά και αριστερά και μπήκε στο αμάξι. Ένας πεζός ήρθε τρέχοντας, τον πυροβόλησε και έφυγε τρέχοντας και πάλι». Όπως υπογράμμισε, τα αυτοκίνητα -που σύμφωνα με τη δικογραφία φαίνεται να είχαν νοικιάσει τα δύο αδέλφια όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα το επίμαχο διάστημα- τα είδε εκ των υστέρων από καταγραφές καμερών να περνάνε έξω από το σπίτι της.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, και ενώπιον του δικαστηρίου στη σημερινή αρχική τοποθέτησή τους επί της κατηγορίας είπαν πως δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τη δολοφονία του επιχειρηματία.