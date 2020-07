Πολιτική

Πέτσας: καμπάνα και όχι καμπανάκι κινδύνου για τη χαλάρωση των μέτρων

Ο κορονοϊός δεν έφυγε. Είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας παράθυρο για νέα μέτρα από Δευτέρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέστησε με ιδιαίτερη έμφαση την προσοχή τού κόσμου στο θέμα της λήψης μέτρων προστασίας για το κορονοϊό και χτύπησε «καμπάνα κινδύνου και όχι καμπανάκι» όπως είπε χαρακτηριστικά για τα φαινόμενα χαλάρωσης, τα οποία «δεν πρέπει να συνεχιστούν». Παράλληλα τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εποπτεύσει την τήρηση των μέτρων «για να αποκαλυφθούν οι επιπόλαιοι» και είπε ότι «θα περιμένουμε μέχρι την Δευτέρα να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η προσπάθεια εγρήγορσης, και θα δούμε μετά αν, και τι άλλα μέτρα θα πάρουμε».

«Ακούσαμε τις απόψεις των ειδικών. Πήραμε έγκαιρα αποφάσεις και πειθαρχήσαμε στα σκληρά αλλά απολύτως αναγκαία μέτρα που πήρε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Και το κάναμε αυτό για πολύ καιρό. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του lockdown τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αλλά και μετά την άρση του στις 4 Μαΐου 2020. Κάναμε την Ελλάδα, όλοι μαζί, χώρα πρότυπο διεθνώς στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Και από τις 15 Ιουνίου και μετά ανοίξαμε σταδιακά τις πύλες της χώρας μας στον κόσμο. Γιατί είμαστε μία ανοιχτή κοινωνία με φιλόξενους ανθρώπους αλλά και μία χώρα που πέρυσι είχε 18 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσες εισπράξεις από τον τουρισμό», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ανοίξαμε για να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανθρώπινης ζωής. Όταν ανοίγαμε τις πύλες της χώρας μας στον κόσμο ξέραμε ότι θα υπάρξουν εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού. Με αυτήν την εκτίμηση οργανώσαμε ένα πρωτοποριακό σύστημα στοχευμένων ελέγχων αλλά και άμεσης ιχνηλάτησης των όποιων κρουσμάτων προκειμένου να περιχαρακώνονται γρήγορα και να μην υπάρχει διασπορά στην κοινότητα», πρόσθεσε. Όπως υπογράμμισε ο κ. Πέτσας, «μέχρι στιγμής αυτό δουλεύει καλά. Σε 31.169 τεστ που έγιναν σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας 1η έως 6 Ιουλίου 2020 εντοπίστηκαν 100 θετικά, δηλαδή μόλις το 0,3%». «Επομένως, υπάρχουν εισαγόμενα κρούσματα αλλά η αύξηση είναι ήπια και ελεγχόμενη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Τα μεγαλύτερα προβλήματα οφείλονται στην εισαγωγή κρουσμάτων από τα χερσαία σύνορα ιδίως γιατί εμφανίζεται έξαρση του κορονοϊού στις χώρες των Βαλκανίων, και αναδιατάξαμε τα δειγματοληπτικά στοχευμένα τεστ για τον κορονοϊό δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πύλη εισόδου του Προμαχώνα. Παρακολουθούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα σε διεθνές επίπεδο και είμαστε έτοιμοι να αναπροσαρμόζουμε ανάλογα τις αποφάσεις μας», σημείωσε. «Είτε αποκλείοντας, ελπίζουμε προσωρινά, επισκέπτες από βεβαρημένες περιοχές -όπως δυστυχώς έγινε με τη Σερβία- είτε επιτρέποντας πιο γρήγορα πτήσεις από άλλες χώρες, όπως θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 15 Ιουλίου», πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

Αναλύοντας αυτό που είπε στην αρχή της ενημέρωσης, ότι «στην πρώτη φάση αντιμετώπισης του κορονοϊού τα καταφέραμε», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Παρακολουθούμε, αναλύουμε, αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας. Όμως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτήν τη στιγμή, δεν είναι από το εξωτερικό. Είναι στο εσωτερικό. Είναι τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης. Διότι ο κορονοϊός δεν έφυγε. Είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας. Ας μην του κάνουμε τη χάρη. Είναι απολύτως απαραίτητο, ιδίως τώρα, που έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί η κοινωνική και επαγγελματική ζωή, τώρα, που λόγω καλοκαιριού έχουν αυξηθεί οι μετακινήσεις μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, τώρα, που έχουν ξεκινήσει διάφορες εκδηλώσεις στις πόλεις και στα χωριά μας, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως απαραίτητο, να είμαστε διπλά προσεκτικοί!».

«Τηρούμε τις συστάσεις των ειδικών, τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας, φοράμε μάσκα όπου χρειάζεται ή συστήνεται, τηρούμε τις αποστάσεις. Αυτά, αν τα κάνουμε, θα πάψουμε να τρέφουμε τον κορονοϊό. Ο καθένας και η καθεμία ατομικά, έχουμε ευθύνη, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους ανθρώπους που αγαπάμε και έναντι της κοινωνίας. Ιδίως, όμως, έχουν ευθύνη οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, από τα εμπορικά καταστήματα μέχρι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και από τα ξενοδοχεία μέχρι τις μεταφορές. Επαγγελματίες και εργαζόμενοι που είναι, όλοι, πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα», επισήμανε ο κ. Πέτσας. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η κυβέρνηση τους καλεί να συνεχίσουν να είναι σύμμαχοι και πρεσβευτές σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα συνεχίσει, όπως το έκανε και μέχρι σήμερα, να ανταποκρίνεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης σε αυτό το πρόσθετο καθήκον που επιβάλλει η αντιμετώπιση της πανδημίας. Διαβεβαιώνουμε ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου που έχει στη διάθεσή της, για να προστατεύσει τους πολλούς υπεύθυνους, από τους λίγους επιπόλαιους».

Στη συνέχεια, ο κ. Πέτσας τόνισε: «Από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκτεταμένων ελέγχων, από όλες τις κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες, υπό τον συντονισμό της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας. Τα πρόστιμα για παραβάσεις είναι αυστηρά. Σε μια περίοδο δυσπραγίας, μάλιστα, γίνονται πιο αυστηρά. Είναι όμως στο χέρι όλων των επαγγελματιών και των εργαζομένων να τα αποφύγουν. Τηρώντας τους κανόνες. Που είναι κοινοί για όλους. Βαριά είναι τα πρόστιμα, για παράδειγμα, και για τους επιβάτες στα μέσα μεταφοράς, όχι μόνο στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και στις λοιπές χερσαίες, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές. Θα είναι, όμως, πολλαπλάσιο το οικονομικό κόστος αν επιτρέψουμε να αυξηθούν τα κρούσματα του κορονοϊού, να γεμίσουν τα νοσοκομεία μας και να κινδυνεύσουμε να χάσουμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δύο μήνες που αναμένεται να δώσουν ανάσα στις τουριστικές περιοχές. Και θα είναι εγκληματικό, αν από επιπολαιότητα, αφεθούμε να χαλαρώσουμε θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία αγαπημένων μας προσώπων. Αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε!».

Απαράδεκτο ο κ. Τσίπρας να λοιδορεί την πατρίδα μας στο εξωτερικό

Ανοιχτό το θέμα εξεταστικής επιτροπής για να διερευνηθεί η υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, άφησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα ο κ.Πέτσας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επεκταθεί και στον πρώην πρωθυπουργό η εξεταστική.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κ.Πέτσας ανέφερε: «Είμαστε στη φάση αποτύπωσης της πολιτικής ευθύνης και ζητάμε από τον κ.Τσίπρα να τοποθετηθεί και να μην υπεκφεύγει. Το νομικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τη Δικαιοσύνη. Μετά από τις εξελίξεις στη έρευνα από τη Δικαιοσύνη, θα δούμε πώς θα μεταφερθεί στη Βουλή. Εμείς εικάζουμε ότι θα μεταφερθεί». Προσέθεσε ότι «όλες οι επιλογές ακόμη και για εξεταστική είναι ανοιχτές» ενώ σε ερώτηση για το "εάν είναι ανοιχτά και για τον κ.Τσίπρα όσα ισχύουν για τον κ.Παππά" ο κ.Πέτσας απάντησε: «Ας μη βιαζόμαστε».

Νωρείτερα σημείωσε ότι «είναι απαράδεκτο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λοιδορεί την πατρίδα μας στο εξωτερικό. Την ώρα που η Ελλάδα ανακτά το κύρος της και αναγνωρίζεται διεθνώς, ως χώρα πρότυπο στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του κορονοϊού, ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να την εκθέσει. Είναι προφανές πως ο πανικός που τον κατέλαβε μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, τον σέρνει σε νέες πολιτικές αθλιότητες. Φαίνεται ταυτόχρονα, ότι με ακρότητες και ακατάσχετο υβρεολόγιο, ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να επιβάλει σιωπή στο εσωτερικό του κόμματός του, να πολώσει, να φανατίσει και να σπείρει τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα. Όταν, όμως, μιλά για "διεφθαρμένο κόμμα", ο κόσμος καταλαβαίνει. Και κοιτάζει στην αυλή του "μαγαζιού" και των "παραμάγαζων". Όταν μιλά για επιθέσεις -έτσι τις χαρακτήρισε- που αφορούν το κόμμα και όχι ένα πρόσωπο, δεν αποκρούει, αλλά διαχέει στους συντρόφους του τις ευθύνες για τα καταγγελλόμενα. Όταν ταυτίζεται και ταυτίζει το κόμμα του με τον κ. Παππά, δεν τον καλύπτει. Αποκαλύπτει εξάρτηση και πολιτική συνενοχή. Όταν αποφεύγει να απαντήσει για την ουσία, δεν απαλλάσσεται αλλά διευρύνει το πολιτικό κατηγορητήριο που αναπτύσσεται σε βάρος του στην αντίληψη των πολιτών».

Και έκλεισε την αναφορά του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζοντας: «Αντί για προσχηματικές υπεκφυγές, αντί για ύβρεις και κραυγές σε βάρος της χώρας, περιμένουμε απαντήσεις για την ταμπακέρα».

Η κυβέρνηση αποκαθιστά μία αδικία σε βάρος 235.233 συνταξιούχων

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, περνώντας στον τομέα της οικονομίας, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση αποκαθιστά μία αδικία σε βάρος 235.233 συνταξιούχων που ταλαιπωρήθηκαν με τον αντισυνταγματικό νόμο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ. Από χθες το βράδυ πιστώνονται τα ποσά των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό προ φόρων να φτάνει τα 142,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, ότι από τις 2 Ιουνίου αυξήθηκαν οι επικουρικές συντάξεις που είχαν περικοπεί με τον νόμο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ. Σε σχέση με τη φορολογία, μπήκε σε διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, τον εξορθολογισμό της φορολογίας των οχημάτων, την εξώδικη επίλυση διαφορών που εκκρεμούν στα δικαστήρια φορολογικών διαφορών.

Ανάμεσα στα άλλα, προβλέπονται:

Θέσπιση αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 7% για το παγκόσμιο εισόδημα των συνταξιούχων αλλοδαπής που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.



Νέο πλαίσιο για τη δωρεάν παροχή μετοχών από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους.



Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες και μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.



Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τελών ταξινόμησης, με μείωση τελών για τα νέα καινούργια ΙΧ και αύξηση για όσα ΙΧ φέρουν πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης έως τις 31 Αυγούστου 2018, έτσι ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκαλεί η εισαγωγή παλαιών -και πιο ρυπογόνων- μεταχειρισμένων ΙΧ από το εξωτερικό.

Σύσταση επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Κάτι που αποσυμφορίζει τα δικαστήρια, σταματά να κρατά σε ομηρεία πολλούς φορολογουμένους που είχαν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και φέρνει έσοδα ταχύτερα στο δημόσιο ταμείο.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι ενεργοποιείται, για πρώτη φορά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας. Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης των πληγέντων αλιέων από την υγειονομική κρίση ανέρχεται στα 15,2 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, εφόσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ανοιχτή για την υποδοχή των αιτημάτων από χθες, Τετάρτη 8 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020».

Νομοσχέδιο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του ιδιωτικού σχολείου

Αναφερόμενος στον τομέα της Παιδείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σημείωσε ότι «νωρίτερα σήμερα η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε το νομοσχέδιο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του ιδιωτικού σχολείου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

Απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και χτίζει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Από τον συγκεντρωτισμό, τον κρατικό παρεμβατισμό, την ακαμψία και τον περιορισμό πρωτοβουλιών, περνάμε στην αποκέντρωση, την αυτονομία, την ευελιξία, την ενίσχυση καινοτομιών και τη συνεργασία». Επίσης, ο κ. Πέτσας προανήγγειλε ότι «το νομοσχέδιο πρόκειται να αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση αργότερα μέσα στην ημέρα».

Ο κ. Πέτσας ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Όπως είπε, «χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το κέντρο προστασίας παιδιών "Η Μητέρα" στο πλαίσιο εκδήλωσης για το νέο σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο και διαφανές σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας, που μπορεί να συνδέσει γρήγορα παιδιά με γονείς που θέλουν να τους προσφέρουν τη θαλπωρή του οικογενειακού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα που διαθέτει πλήρη βάση δεδομένων, ώστε να συνδέει αποτελεσματικά παιδιά με γονείς και έρχεται λίγους μήνες μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού -τον περασμένο Δεκέμβριο- ότι έως το τέλος του 2020 οι κοινωνικές υπηρεσίες θα είχαν αποκτήσει συνολικό έλεγχο της πληροφορίας, με την εγγραφή όλων των ανηλίκων που εμπίπτουν στο ηλεκτρονικό εθνικό μητρώο αναδοχής και υιοθεσίας».

Στη συνέχεια, προανήγγειλε την παρουσία και τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τις δημόσιες συναθροίσεις και πρόσθεσε: «Το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή καθέλκυσης και ένταξης του νεότευκτου περιπολικού σκάφους RAFNAR 1100 στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, προερχόμενο από την προσφορά της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθεί την Άρτα και την Κέρκυρα».