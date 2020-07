Life

Ντέμι Λοβάτο: οι βραδινές “εμφανίσεις” και ο εθισμός στα ναρκωτικά

Η καλλιτέχνης έκανε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τις συνήθειες της και την περιοδο της καραντίνας.

Η Ντέμι Λοβάτο (Demi Lovato) σε συνέντευξή της στο Bustle μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετώπισε σχετικά με την εικόνα του σώματός της και τον εθισμό.

«Συνήθως οι άνθρωποι με έβλεπαν νύχτα πριν από μία φωτογράφηση για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα έτρωγα και να είμαι πρησμένη την επόμενη μέρα», είπε η ποπ σταρ. «Τώρα ζω σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο... δεν προετοιμάζομαι για φωτογράφηση, ακόμα. Και μπορώ να φάω πρωινό».

Η Λοβάτο πιστώνει μέρος αυτής της υγιούς αλλαγής στο νέο της μάνατζερ.

«Στο παρελθόν προέβαλλα τα δικά μου ζητήματα εγκατάλειψης στους άλλους ανθρώπους, ειδικά σε ανδρικές φιγούρες, στις οποίες έψαχνα τη φιγούρα του πατέρα», είπε και πρόσθεσε ότι έπρεπε να σκεφτεί τι είδους σχέση θέλει με τον μάνατζερ της αποσυνδέοντας την από αυτή με τον πατέρα της.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στη θεραπεία απεξάρτησης που έκανε μετά την υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2018, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προγραμματίσει να κυκλοφορήσει το έβδομο της άλμπουμ και να περιοδεύσει εντός του 2020 κάτι το οποίο θα πάει πιο πίσω εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Ωστόσο υποστήριξε ότι τελικά η καραντίνα, εξαιτίας του νέου κορονοϊού, έκανε καλό στην ίδια και τη σχέση της με τον ηθοποιό Μαξ Ίριχ. «Είναι πολύ συνηθισμένο για τους ανθρώπους όταν συμβαίνει μία κρίση ή όταν παρατηρούν ότι γλιστρούν σε παλιά μοτίβα ή συμπεριφορές να δουλεύουν με τον εαυτό τους. Έτσι, για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα αυτήν την περίοδο, χωρίς να πάθω κρίση, δούλεψα με τον εαυτό μου, γιατί είχα πολύ χρόνο και ήταν κάτι το πολύ όμορφο», είπε.

Τέλος η ποπ σταρ είπε ότι ξέρει πια τι πραγματικά θέλει. «Θέλω μία καριέρα που δεν θα έχει σχέση με το σώμα μου. Θέλω να αφορά τη μουσική μου και τους στίχους μου και τα μηνύματα που θέλω να στείλω. Η μουσική μού έφερε τόσο μεγάλη χαρά όταν ήμουν νεότερη και έχασα αυτή τη χαρά μέσα στη φασαρία της μουσικής βιομηχανίας. Ήταν άθλια. Και δεν θέλω ποτέ να είναι ξανά έτσι. Αυτό θέλω», τόνισε.