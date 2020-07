Πολιτισμός

Ο Πάολο Σορεντίνο επιστρέφει στη Νάπολη για “Tο χέρι του Θεού”

Η ταινία βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα του βραβευμένου σκηνοθέτη, ο οποίος θα κάνει γυρίσματα στην γενέτειρα του.

Ο Πάολο Σορεντίνο επιστρέφει στη γενέτειρά του, τη Νάπολη στην Ιταλία για τα γυρίσματα της ταινίας «The Hand of God» για το Netflix.

Παραγωγός της ταινίας θα είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ιταλός σκηνοθέτης μαζί με τον Λορέντζο Μιέλι για τη Fremantle και The Apartment Pictures.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα του σκηνοθέτη και η ομάδα υπόσχεται «μια προσωπική ταινία» που θα μεταφέρει τον Σορεντίνο, ο οποίος θα υπογράψει και το σενάριο, στην πατρίδα του, τη Νάπολη, όπου θα γίνουν τα γυρίσματα.

Η φράση «το χέρι του Θεού» (the hand of god) συνδέεται συνήθως με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να περιγράψει το γκολ του για την ομάδα της Αργεντινής εναντίον της Αγγλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

Ο τίτλος της ταινίας μπορεί να είναι μια αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος ήταν χαρακτήρας στην ταινία «Youth» του 2015 του Πάολο Σορεντίνο.

Σε συνέντευξή του στο Variety το 2015, ο Ιταλός σκηνοθέτης είπε για τον θρύλο του ποδοσφαίρου: «Εκτός από όλα όσα έχω πει προηγουμένως για τον Μαραντόνα, έσωσε ακούσια τη ζωή μου. Έχασα τους γονείς μου όταν ήμουν 16 σε ένα δυστύχημα με το σύστημα θέρμανσης σε ένα σπίτι στα ορεινά, όπου πάντα πήγαινα μαζί τους. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, δεν πήγα γιατί ήθελα να παρακολουθήσω τον Μαραντόνα και τον αγώνα της S.S.C Napoli με την Empoli, και αυτό με έσωσε».«Είμαι ενθουσιασμένος με την ιδέα της επιστροφής στη Νάπολη είκοσι χρόνια μετά την πρώτη μου ταινία (One Man Up)» δήλωσε ο Σορεντίνο, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία με το «The Great Beauty» (Η Τέλεια Ομορφιά) το 2014.

Το «The Hand of God» αντιπροσωπεύει για πρώτη φορά στην καριέρα μου μια προσωπική ταινία, ένα μυθιστόρημα διαμόρφωσης ταυτόχρονα ελαφρύ και επίπονο, είπε ο Πάολο Σορεντίνο.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα ανέφερε στο Deadline εκπρόσωπος του Netflix, η ταινία δεν θα έχει σχέση με το άθλημα του ποδοσφαίρου.