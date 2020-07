Πολιτική

Μητσοτάκης: απόλυτα προστατευμένο το δικαίωμα του συνέρχεσθαι

Η πρακτική της τυφλής βίας, της άκριτης έχθρας, της άκρατης καταστροφής λέγεται φασισμός, τόνισε ο πρωθυπουργός με αφορμή τον βανδαλισμό του μνημείου της Marfin...

Ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός για το νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. «Το σημερινό νομοσχέδιο έρχεται να θωρακίσει την ελευθερία της δημόσιας έκφρασης των πολιτών. Να την θωρακίσει τόσο από τον κίνδυνο της κρατικής αυθαιρεσίας όσο και από την απειλή του σφετερισμού του δικαιώματος αυτού από κάποιους αντίπαλους της ομαλότητας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Προχθές κάποιοι βανδάλισαν σημεία της Αθήνας. Βανδάλισαν και το μνημείο για τους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στην Marfin. Αφαιρώντας μάλιστα, από τη λιτή πλάκα, και τον θυρεό της ελληνικής Δημοκρατίας. Τα λόγια περιττεύουν. Όχι γιατί κάποιοι λίγοι επιμένουν να μισούν την οργανωμένη Πολιτεία, όσο γιατί ουσιαστικά μισούν τους ίδιους τους συμπολίτες τους, τη μνήμη εκείνων που χάθηκαν. Αλλά και όσους την τιμούν και μαζί τους όλους όσοι διεκδικούν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στο δημόσιο χώρο. Με άλλα λόγια μισούν την ίδια την κοινωνία και περιφρονούν προκλητικά τους κανόνες που διέπουν την οργάνωσή της. Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις. Αυτή η πρακτική της τυφλής βίας, της άκριτης έχθρας, της άκρατης καταστροφής λέγεται φασισμός. Και όμως τέτοια φαινόμενα εκδηλώνονται κάθε τόσο στο όνομα του δημοκρατικού δικαιώματος στη διαδήλωση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι απόλυτα προστατευμένο. «Το αναγνωρίζουν και το κατοχυρώνουν τα συντάγματά μας εδώ και 1,5 αιώνα, από το 1864» είπε και πρόσθεσε «Και μάλιστα σχεδόν με την ίδια διατύπωση, σε όλες τις αναθεωρήσεις που έχουν μεσολαβήσει μέχρι τώρα».

Αναφέρθηκε στο άρθρο 11 του Συντάγματος και μίλησε για ουσιαστική αποσαφήνιση και ρεαλιστική εφαρμογή του, ώστε να οριστεί ακριβέστερα το περιεχόμενο του όρου υπαίθρια δημόσια συνάθροιση και να θεσπιστούν κανόνες για την ανεμπόδιστη διεξαγωγή τους. «Με τρόπο όμως που δεν θα εμποδίζει την μετακίνηση και την εργασία των πολιτών και τη ζωή μια ολόκληρης πόλης. Γιατί όσο ιερή είναι η πρώτη εξίσου ιερές είναι και οι δεύτερες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Η Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει προνομιακές ομάδες

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Δημοκρατία δεν γνωρίζει στεγανά, ούτε αναγνωρίζει προνομιακές ομάδες οι οποίες θα κατοχυρώνουν ένα συνταγματικό δικαίωμα σε βάρος των περισσότερων. Η δημοκρατία μας αναγνωρίζει ισότιμους πολίτες. Όπως και το Σύνταγμά μας δεν ιεραρχεί, τα δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνει. Αλλά προσβλέπει στην άσκησή τους από όλους χωρίς η ισχύς του ενός να θίγει το άλλο. Το πλαίσιο των δημοσίων συναθροίσεων πρέπει επιτέλους να αλλάξει». «Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάτε ότι ενίοτε επικαλεστήκατε το υφιστάμενο και εν ενεργεία χουντικό πλαίσιο για να απαγορεύσετε διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα έχει ανάγκη από σύγχρονους δημοκρατικούς κανόνες, δικαιοσύνης και λογικής, που θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν και το ισότιμο δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία στο δημόσιο χώρο» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «γιατί όσο πολύτιμη είναι η ελευθερία κάποιου να διαμαρτύρεται το ίδιο πολύτιμη είναι η ελευθερία κάποιου άλλου να φτάσει στο νοσοκομείο, στη δουλειά του, στο σπίτι του ή να επιλέξει να βγάλει βόλτα τα παιδιά του. Δεν υπερισχύει σε μια δημοκρατία το ένα δικαίωμα έναντι των υπολοίπων».

Έσχατο μέτρο η διάλυση μιας συγκέντρωσης

«Ο νέος νόμος ασφαλώς και δεν αφορά τις καθιερωμένες μεγάλες συγκεντρώσεις ή πορείες. Θέτει ωστόσο ένα πλαίσιο για το πώς θα προγραμματίζονται και θα πραγματοποιούνται οι δεκάδες μικρές διαδηλώσεις που απασχολούν καθημερινά τις πόλεις μας» είπε ο πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι «η διάλυση μιας συγκέντρωσης είναι πάντα το έσχατο μέτρο και θα αποφασίζεται μόνο εάν τελούνται αξιόποινες πράξεις ή απειλείται η ζωή και η σωματική ακεραιότητα κάποιου». «Και πάλι όμως οι δυνάμεις της τάξης θα πρέπει να εξαντλούν κάθε περιθώριο για την οικειοθελή αποχώρηση των διαδηλωτών" πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι «δεν υπάρχει δικαίωμα χωρίς ανάληψη ευθύνης και ο οργανωτής της συγκέντρωσης θα είναι ο κύριος εκπρόσωπος των διαδηλωτών και ο κύριος συνομιλητής του ειδικού διαμεσολαβητή από την πλευρά της πολιτείας. Προβλέπεται παντού στην Ευρώπη. Αυτός θα μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης».