Πολιτική

Τσίπρας για διαδηλώσεις: Μαύρη μέρα για την Ελληνική Δημοκρατία

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία», είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας.

«Επιχειρείτε μια αντιδραστική θεσμική τομή με στόχο την ίδια τη Δημοκρατία, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαδήλωση, στη συγκέντρωση, στη διαμαρτυρία», «που καμία κυβέρνηση δεν διανοήθηκε από τη Μεταπολίτευση», είπε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να ρυθμίσει πράγματα που αντιστοιχούν στην κοινή λογική και πως, αντίθετα, προσπαθεί «να επαναφέρει διατάγματα του 1971». Κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι «έχει αποφασίσει να ξοδέψει το χρόνο του ως πρωθυπουργός όχι για να χτίσει αλλά για να γκρεμίσει». Να «εκδικηθεί», όπως είπε, μια Ελλάδα «που προχώρησε όταν άφησε πίσω το κράτος της Δεξιάς και τα σύνδρομα της» και «την Αριστερά,» που είναι ο πολιτικός αντίπαλός της».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η απάντηση στο γιατί η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα αυτή την «αντιδραστική τομή» είναι γιατί «φοβάται» τις εξελίξεις και τις κοινωνικές αντιδράσεις «που έρχονται από Σεπτέμβρη» καθώς η χώρα «μπαίνει σε περίοδο βαθιάς ύφεσης». Και αυτό, όπως είπε, «παρά τα εκατομμύρια δημόσιου χρήματος που μοιράζετε για να σας φιλοτεχνούν κυρίαρχο και άτρωτο τα ΜΜΕ».

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για διαμοιρασμό 20 εκατ. «χωρίς κριτήρια, με μόνο στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης», «λες και ήταν λεφτά της οικογένειας σας».

«Και ήρθε χτες η απόφαση του κ. Μαρινάκη να σας τα γυρίσει πίσω τα χρήματα αυτά που κατά τη δική σας εκτίμηση αντιστοιχούσαν στα δικά του μέσα. Τι έγινε; Δεν την κάνατε σωστά τη μοιρασιά;», σχολίασε. Ο κ. Τσίπρας είπε στον πρωθυπουργό ότι «δεν είναι μόνο εκτεθειμένος αλλά και καταγέλαστος» και πως δεν έχει άλλη επιλογή από το «να πάρει πίσω το πρόγραμμα της ντροπής» και εν συνεχεία, εφόσον θέλει να δώσει διαφημιστική πίτα, υπάρχουν όροι που προβλέπει ένα δημοκρατικό πλαίσιο, είπε. «Με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας, με πραγματικά κριτήρια τους εργαζόμενους, την αναγνωσιμότητα, την τηλεθέαση». «Με διαφάνεια και λογοδοσία, όχι έτσι», τόνισε.

