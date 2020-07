Κοινωνία

Νεκρή υπάλληλος που έπεσε από μπαλκόνι

Η γυναίκα είχε πάει για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο. Πως βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο;

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Πέμπτης μια 36χρονη στην περιοχή της Ανάληψης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο πρόγραμμα React, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί διαμέρισμα τετάρτου ορόφου σε πολυκατοικία στην οδό Κρήτης, προκειμένου να το ελέγξει στο πλαίσιο της εργασίας της, για την εγκατάσταση προσφύγων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, η 36χρονη βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματος με συνέπεια να χάσει τη ζωή της.

Η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.