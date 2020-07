Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων σε παιδικούς σταθμούς.

Παρατείνεται, μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020, στις 23:59, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές-επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 6:45 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2020) έως 4 ετών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η δυναμικότητα των βρεφονηπιακών σταθμών καλύπτει τη φιλοξενία 2.000 βρεφών-νηπίων περίπου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό > Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2019:

- είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή

- έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

- έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή

- συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/brephonepiakoi-stathmoi.