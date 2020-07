Life

“Ημερολόγια Πανδημίας – Μια νέα αρχή”: σειρά ντοκιμαντέρ στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία διαφορετική σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται στον ΑΝΤ1, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο κορονοϊός παρέλυσε τη ζωή στον πλανήτη και άλλαξε για πάντα τον κόσμο.

Αυτήν την καινούρια πραγματικότητα καταγράφει το ντοκιμαντέρ «Ημερολόγια Πανδημίας – Μια Νέα Αρχή» που θα προβληθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 24.00 από τον ANT1.

Είκοσι δύο Έλληνες που ζουν σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου, βιντεοσκόπησαν την καθημερινότητά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σε 45 λεπτά, οι πρωταγωνιστές, καταθέτουν την εμπειρία τους και αποκαλύπτουν πώς αντιμετώπισαν τον εγκλεισμό, τι τους δίδαξε η απομόνωση, τι άλλαξε μέσα τους, πόσο επηρέασε η πανδημία τη ζωή τους και πώς βλέπουν την επόμενη μέρα.

Κάποιοι από αυτούς νόσησαν και περιγράφουν ότι έζησαν στιγμές φόβου και αγωνίας στο σκοτάδι πριν βγουν στο… φως.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε κάποιες απ’ αυτές τις χώρες, για παράδειγμα σε Ρωσία, Κολομβία και Αυστραλία, ο εγκλεισμός συνεχίζεται ακόμη και σήμερα…

Η κάμερα του ντοκιμαντέρ μάς μεταφέρει σε: Ρώμη, Μιλάνο, Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, Νέα Υόρκη, Βερολίνο, Βομβάη, Γλασκώβη, Βρυξέλλες, Ιερουσαλήμ, Μελβούρνη, Μόσχα, Μπαλί, Μπογκοτά, Σιγκαπούρη, Στοκχόλμη κ.α.