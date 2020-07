Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: τελευταίο επεισόδιο με συγκλονιστική ανατροπή (εικόνες)

Η αγωνία "χτυπάει κόκκινο", καθώς οι περιπέτειες της Κάτιας και της Μαρίνας οδεύουν προς το τέλος. Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο;

Η δραματική καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», που μπήκε στην ζωή μας το Σεπτέμβριο του 2018 και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού για δύο σεζόν, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 18.15.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι περιπέτειες της Κάτιας (Μαρίαννα Τουμασάτου) και της Μαρίνας (Ντόρα Μακρυγιάννη) οδεύουν προς το τέλος.

Σύμφωνα με το σενάριο στο τελευταίο επεισόδιο η δίκη της Κάτιας συνεχίζεται. Η Μαρίνα είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί για την αθώωση της μητέρα της ως το τέλος. Όλοι ξέρουν πως το μεγάλο χαρτί τους είναι να τηρήσει η Εύα τη συμφωνία της με τον Αργύρη και να στηριχθεί έτσι το άλλοθι της Κάτιας. Αλλά η Εύα, επαληθεύει τις ανησυχίες τους. Καταπατά τη συμφωνία, το άλλοθι γκρεμίζεται και μαζί οι ελπίδες όλων. Η Μαρίνα, θα τολμήσει να ρισκάρει το μεγαλύτερό της άσσο; Θα καταφέρει να σώσει τη μητέρα της από το να καταδικαστεί για ένα έγκλημα που δεν έχει κάνει;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα δοθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ» που υπόσχεται να μας καθηλώσει.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων, οι συντελεστές της σειράς, γιόρτασαν με ένα beach πάρτι στην παραλία του Σχοινιά. Η συγκίνηση όλων ήταν φανερή. Δάκρυα, γέλια αλλά και πειράγματα. Μόνο γλυκές οι αναμνήσεις από τη συνεργασία όλων...