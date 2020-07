Τοπικά Νέα

Επιβάτης χτύπησε ελεγκτή γιατί δεν ήθελε να βάλει μάσκα!

Επιβάτης αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ φέρεται να επιτέθηκε σωματικά σε ελεγκτή εισιτηρίων του Οργανισμού, όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υπόδειξη του υπαλλήλου για χρήση προστατευτικής μάσκας κατά του κορονοϊού.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα το πρωί στην αμαξοστοιχία 84 που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα - Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κλήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον ελεγκτή για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Για το επεισόδιο ενημερώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι η Άμεση Δράση που προσήγαγε τον 24χρονο επιβάτη. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η προσαγωγή έγινε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βέροιας, ενώ ο 24χρονος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Ο ελεγκτής διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, και σύμφωνα με την Αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει μήνυση για το συμβάν κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες. Η αμαξοστοιχία παραμένει μέχρι αυτή την ώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βέροιας.