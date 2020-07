Παράξενα

Έβαψαν κουκουβάγια σε πάρτι και χάραξαν χελώνα!

Τρία περιστατικά κακοποίησης ζώων φέρνει στη δημοσιότητα ο σύλλογος προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής ANIMA.

Αγανάκτηση προκαλούν τα νέα περιστατικά κακοποίησης ζώων που δημοσιοποίησε ο σύλλογος προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής ANIMA σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα αναφέρεται στην ανακοίνωση, άγνωστοι έβαψαν μια μικρή κουκουβάγια με μπλε μπογιά στη διάρκεια παιδιού πάρτυ, ενώ χελώνα βρέθηκε με σκαλισμένο σύμβολο πάνω στο καβούκι της.

Κι όλα αυτά λίγες μόνο ημέρες μετά τον εντοπισμό άλλης χελώνας, βαμμένης με λαδομπογιά και με δυο τρύπες στο καβούκι, από τις οποίες περνούσε αλυσίδα, σύμφωνα με τους ανθρώπους που τη διέσωσαν.

"Λίγο η καραντίνα, λίγο η ζέστη, μάλλον δεν πάει καλά ο κόσμος. Μετά την χελώνα με την αλυσίδα, άλλη μια με σκαλισμένο ένα νούμερο κι ένα σύμβολο στο καβούκι κι ένα ταλαίπωρο κουκουβαγάκι βαμμένο με μπογιά από παιδικό πάρτυ. Στο μεταξύ ξέρει κάποιος πώς φεύγει αυτό το χρώμα, το πλένουμε μια ώρα, βγάζει μπλέ νερό και δεν τελειώνει" αναφέρει ο σύλλογος ΑΝΙΜΑ.