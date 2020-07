Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

Η Φώφη Γεννηματά «σήκωσε το γάντι» και απάντησε με σφοδρότητα στις κατηγορίες που της απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας μόλις ανέβηκε στο βήμα της Βουλής. «Το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ελλάδα γράφηκε από τη προοδευτική παράταξη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πολεμήσατε χρησιμοποιώντας το παρακράτος της Δεξιάς κι αυτό είναι ντροπή», τόνισε η κ. Γεννηματά.

«Δεν είναι ντροπή να συμμετέχεις σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας της χώρας. Η παράταξή μας έβαλε πλάτη για να σωθεί. Βάλαμε πλάτη και το 2015 όταν τα κάνατε θάλασσα κ. Τσίπρα. Ντροπή είναι να κυβερνάς με την Ακροδεξιά και να την ενσωματώνεις», πρόσθεσε και συνέχισε την οξεία κριτική της στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

«Ντροπή είναι να καλύπτεις μαγαζιά και παραμάγαζα, την ξεφτίλα των θεσμών. Γιατί τα γνωρίζατε κ. Τσίπρα και τα καλύπτατε. Το στίγμα που αφήσατε σε κάθε έννοια Αριστεράς θα πάρει χρόνια να φύγει», υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους συμπλήρωσε ότι «ντροπή είναι να δίνει ενέχυρο δημόσια περιουσία στους δανειστές για 99 χρόνια, ντροπή είναι να υποτάσσεσαι και να κάνεις υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα. Ντροπή είναι να δίνεται επί 10 χρόνια συγχωροχάρτι στις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή. Ντροπή είναι να λέτε ότι θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε το Κίνημα Αλλαγής».

Κλιμακώνοντας την επίθεση της στον Αλέξη Τσίπρα, η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι τσάκισε τους οραματιστές της Αριστεράς γιατί υποχρεώθηκαν να ζήσουν με τα μαγαζιά και τα παραμάγαζα.

«Το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης είναι το Κίνημα Αλλαγής. Εμάς χρειάζεται ο τόπος για ανάχωμα», υπογράμμισε.

Αναφορικά με την κριτική του Αλέξη Τσίπρα για την ψήφιση του νομοσχεδίου από το Κίνημα Αλλαγής, η Φώφη Γεννηματά απάντησε πως αν ο νόμος περνούσε όπως τον εισηγήθηκε η κυβέρνηση οι επιπτώσεις του θα ήταν εμφανείς από αύριο.

Η κ. Γεννηματά ανταπάντησε και στη παρέμβαση που έκανε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της.

«Είναι υποχρέωσή μου να σα απαντώ στα ψέματα και τις προσωπικές προσβολές. Δεν ασχολούμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά με τη κυβέρνηση γιατί η χώρα χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση κι εσείς δεν είστε. Δεν μπορείτε να παίζετε αυτό το ρόλο», είπε η κ. Γεννηματά και τόνισε: «Εσείς φέρατε καβάλα στ άλογο τον κ. Μητσοτάκη στην εξουσία, ως λευκή περιστερά».

Για τις επικρίσεις του κ. Τσίπρα σχετικά με την στάση του Κινήματος στη ψήφιση της απλής αναλογικής, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Φώφη Γεννηματά είπε: «Αφού κυβερνήσατε με τον αδελφό Καμμένο φέρατε την απλή αναλογική λέγοντας ότι δεν θα συνεργαστείτε με κανένα κόμμα. Θέλατε ακυβερνησία. Η χώρα θέλει προοδευτική διακυβέρνηση και το μέλλον της είναι στο Κίνημα Αλλαγής».

Τέλος, για τη στάση του ΚΙΝΑΛ στη συμφωνία των Πρεσπών, η κ. Γεννηματά απάντησε στον κ. Τσίπρα πως παραχώρησε ότι είχε καταφέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου ενώ για την κατηγορία περί μεταγραφών στελεχών από το χώρο του ΚΙΝΑΛ, προς τη ΝΔ, η πρόεδρος του κόμματος σημείωσε ότι μαζί με τη κυβέρνηση επιδιώκουν να τις καθιερώσουν, ως κανονικότητα αλλά η ίδια προτάσσει την ηθική στη πολιτική.

Ξαναγράψαμε το νομοσχέδιο

«Σταθήκαμε εμπόδιο στα σχέδιά σας. Ξαναγράψαμε το νομοσχέδιο. Σώσαμε από μια νέα πληγή τη Δημοκρατία. Εξασφαλίσαμε τα δικαιώματα με θεσμικές εγγυήσεις. Στήσαμε προοδευτικό ανάχωμα στο δόγμα «νόμος και τάξη» της δεξιάς», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά επικρίνοντας την κυβέρνηση της ΝΔ γιατί προχώρησε στη νομοθετική ρύθμιση καθώς προσπαθεί να προλάβει μέσα από απαγορεύσεις τις κλιμακούμενες αντιδράσεις για το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων, τη λογική μισός μισθός-μισή δουλειά, τα λουκέτα που πολλαπλασιάζονται, τις απλήρωτες συντάξεις, την ανεργία. Θέλατε να απαγορεύσετε τις διαδηλώσεις, με το έκτρωμα που φέρατε. Θέλατε ανοιχτό το κέντρο, αλλά οδοφράγματα στις πορείες».

Όπως εξήγησε η κ. Γεννηματά το Κίνημα Αλλαγής δεν είπε «ένα τυφλό όχι, όπως άλλοι, που θα οδηγούσε στην ψήφιση του αντιδημοκρατικού νομοσχεδίου όπως ήταν. Χωρίς το Κίνημα Αλλαγής, το νομοσχέδιο θα περνούσε με την αρχική, αυταρχική μορφή του εις βάρος των πολιτών και των ελευθεριών τους».

«Το φέραμε μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο. Διασώσαμε το δικαίωμα στη συνάθροιση και στην διαδήλωση. Αφαιρέσαμε από εσάς και τον κ. Τσίπρα τη δυνατότητα να πολώσετε ξανά το κλίμα, να διαιρέσετε την κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο ότι έχετε επιλέξει τη σύγκρουση.

Γι' αυτό και τα γνωστά τρολ φρόντισαν να μας στολίσουν ξανά αυτές τις ημέρες. Επειδή τους αφαιρέσαμε τη χαρά της σύγκρουσης και του μονοπωλίου της κοινωνικής ευαισθησίας, που τόσο αυτάρεσκα εκδηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι οι καιροί άλλαξαν», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι στο τέλος αντιπαρατέθηκαν δυο λογικές:

Από την μια η αντίληψη της ΝΔ ότι «δεν έχει ανάγκη κανέναν», και με την κυβερνητική πλειοψηφία θα περάσει την ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση «ως έχει». Από την άλλη η αντίληψη του Κινήματος Αλλαγής, που κατέστησε σαφές ότι αυτές οι διχαστικές αντιλήψεις είναι επικίνδυνες για τη Δημοκρατία και δεν θα περάσουν. Τελικά κέρδισαν οι πολίτες και η Δημοκρατία. Σχετικά με τη στάση του ΚΙΝΑΛ η πρόεδρος του, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δέχτηκε σχεδόν το σύνολο των προτάσεων του.

«Το σημαντικό είναι ότι πλέον ο νόμος ρυθμίζει και προστατεύει το δικαίωμα στη διαδήλωση με τις θεσμικές εγγυήσεις που εμείς επιβάλαμε και αυτό στηρίζουμε», τόνισε και έκανε ειδική αναφορά στο κρίσιμο θέμα της αστικής ευθύνης του διοργανωτή λέγοντας συγκεκριμένα; «Το Κίνημα Αλλαγής, ζητά να αποσυρθεί η διάταξη για την αστική ευθύνη των διοργανωτών της διαδήλωσης, που καλούνται να αποδείξουν οι ίδιοι ότι είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα περιφρούρησης. Προς τον σκοπό αυτό κατατέθηκε από το ΚΙΝΑΛ και τροπολογία που καταργεί την αδικαιολόγητη αυτή ρύθμιση». Κατέστησε σαφές πως αν δεν γίνει δεκτή θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία όπου θα καταψηφίσει το σχετικό άρθρο.

«Το νομοσχέδιο που μας φέρατε προωθούσε τον αυταρχισμό. Δεν περιείχε καμία θεσμική εγγύηση για να μπορεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα να εκφράζει την διαμαρτυρία του ελεύθερα και δημοκρατικά. Και μπροστά στον κίνδυνο να ψηφιστεί ως έχει και να εφαρμοστεί, κάναμε μια επιλογή. Αντί με ένα εύκολο "ΌΧΙ" να σας δώσουμε ουσιαστικά λευκή επιταγή, όπως ο κ. Τσίπρας και άλλοι, αποφασίσαμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», κατέληξε η Φώφη Γεννηματά θυμίζοντας ότι η προοδευτική Παράταξη έχει ιστορία, έχει δημοκρατικό ήθος, έχει προτάσεις, αντλεί την δύναμή της από το πατριωτικό καθήκον, το Σύνταγμα και τους αγώνες του ελληνικού λαού.