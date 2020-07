Πολιτική

Διακομματική Επιτροπή για την Θράκη

Ποια θα είναι η Πρόεδρος. Τι αναφέρει το Μαξίμου για την σύσταση και το έργο της. Πότε πρέπει να παραδώσει πόρισμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Στέλιου Πέτσα, "ανταποκρινόμενος στο αίτημα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών φορέων της Θράκης, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα τη σύσταση διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης.

Το πόρισμα της Επιτροπής αυτής θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός προτείνει ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη".