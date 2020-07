Κόσμος

Έκκληση στην Ιαπωνία για τις γονικές “απαγωγές” παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ειναι η κατάσταση στην χώρα και τι ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Τόκιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ιαπωνία να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες για την προστασία παιδιών και να επιτρέψει την κοινή γονική επιμέλεια, με αφορμή αρκετές περιπτώσεις Ευρωπαίων πολιτών που τους απαγορεύθηκε η πρόσβαση στα παιδιά τους από τις Γιαπωνέζες μητέρες τους.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες χώρες, η Ιαπωνία δεν αναγνωρίζει την κοινή επιμέλεια μετά το διαζύγιο και τα παιδιά συχνά χάνουν την επαφή με το γονέα που δεν θεωρείται ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που εγκρίθηκε αργά χθες, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για «παιδιά στην Ιαπωνία που απάγονται από (έναν) γονέα» και κάλεσαν το Τόκιο να εφαρμόσει τις αποφάσεις ιαπωνικών και ξένων δικαστηρίων για την επιστροφή του παιδιού, την πρόσβαση σε αυτό καθώς και τα δικαιώματα επίσκεψης.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ασκηθεί πιέσεις από Ευρωπαίους πολίτες, όπως ο Γάλλος Βενσάν Φισό και ο Ιταλός Τομάζο Περίνα, που ζουν στην Ιαπωνία και στους οποίους έχει απαγορευθεί η πρόσβαση στα παιδιά τους.

«Είναι ώρα η Ιαπωνία να επιδείξει ακεραιότητα και καλή πίστη για το συμφέρον των παιδιών. Είναι ώρα όλα τα απαχθέντα παιδιά να επιστρέψουν σπίτι τους», ανέφεραν οι δύο πατεράδες με δηλώσεις τους σε ξένα μέσα ενημέρωσης.

Απαντώντας σήμερα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας αρνήθηκε ότι η χώρα δεν τηρεί τις διεθνείς συμφωνίες για τις απαγωγές παιδιών και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εξηγεί τις ενέργειές της στα ευρωπαϊκά κράτη.