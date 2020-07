Κοινωνία

Τι αλλάζει για τα ιδιωτικά σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις μεταβολές στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, τους καθηγητές και τους περιορισμούς στην χρήση των εγκαταστάσεων.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στοχεύει στην αναβάθμιση του ιδιωτικού σχολείου και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης για ένα πιο αυτόνομο, σύγχρονο και καινοτόμο σχολείο, παρουσιάστηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μαζί με την Υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη και τη Γενική Γραμματέα Σίσσυ Γκίκα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοινωση του Υπ. Παιδείας, "Οι αγκυλώσεις που υφίστανται και επιτάσσουν την αλλαγή του παρόντος θεσμικού πλαισίου είναι, μεταξύ άλλων, το ασφυκτικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας, η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η έλλειψη ευελιξίας στα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες, οι περιορισμοί στις δυνατότητες επιπλέον απασχόλησης των εκπαιδευτικών, οι περιορισμοί στη χρήση εγκαταστάσεων.

Στόχοι της νομοθετικής αλλαγής είναι οι κάτωθι:

o Μείωση του κρατικού παρεμβατισμού και ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

o Ενίσχυση της ουσιαστικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας

o Ενίσχυση του δικαιώματος της γονεϊκής επιλογής σχολείου

o Ενίσχυση της ευελιξίας όσον αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της σχολικής μονάδας

o Αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία του σχολείου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: α) απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, β) αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη των εκπαιδευτικών και γ) αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων και ευελιξία.

Ως προς την οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδας, εισάγουμε:

o Ευελιξία στη διαμόρφωση διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος (επιπλέον του υποχρεωτικού ΥΠΑΙΘ)

o Ευελιξία στην προσθήκη εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις δράσεις εκτός ωρών και ημερών λειτουργίας των σχολείων

o Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας με μόνο έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας

o Διεύρυνση δυνατότητας μετεγγραφών μαθητών (και από ιδιωτικά σε ιδιωτικά σχολεία).

Ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προτείνουμε:

o Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών (κατ’ αναλογία κριτηρίων δημόσιου σχολείου)

o Πρόβλεψη συμβάσεων αορίστου χρόνου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς – κατάργηση συμβάσεων 2ετίας

o Δυνατότητα περιορισμού ωραρίου 1) κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού και 2) σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ωραρίου του διοριστηρίου

o Δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου, με δυνατότητα αύξησης εισοδήματος

o Έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας στον ορισμό Διευθυντή και Υποδιευθυντή από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης

o Δυνατότητα αντικατάστασης Διευθυντή/Υποδιευθυντών εντός του σχολικού έτους

o Δυνατότητα διορισμού Υποδιευθυντή/ών (προαιρετική και όχι υποχρεωτική), ανεξαρτήτως αριθμού.

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης των εκπαιδευτικών, με δυνατότητα αύξησης του εισοδήματός τους:

o Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά το πέρας του (υποχρεωτικού ή διευρυμένου) ωραρίου με πρόσθετη αμοιβή

o Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να εργάζονται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών και άλλους φορείς εκπαίδευσης με πρόσθετη αμοιβή

o Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου).

Οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται πλέον με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Καταργούνται οι συμβάσεις 2ετίας των εκπαιδευτικών που τους οδηγούσαν σε δυσμενή θέση.

Για τη χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων:

o Δίνεται η δυνατότητα συστέγασης όλων των ειδών φορέων εκπαίδευσης

o Προβλέπεται η αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων και το καλοκαίρι, με δυνατότητα απασχόλησης των εκπαιδευτικών του σχολείου και αύξησης του εισοδήματός τους.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, από το συγκεντρωτισμό, τον κρατικό παρεμβατισμό, την ακαμψία και τον περιορισμό πρωτοβουλιών στην αποκέντρωση, την αυτονομία, την ευελιξία, την ενίσχυση καινοτομιών και τη συνεργασία"