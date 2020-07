Κοινωνία

Μηχανική βλάβη στο πλοίο Superferry

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, με 191 επιβάτες, δεν κατέπλευσε - όπως ήταν προγραμματισμένο - στην Άνδρο.

Μηχανική βλάβη, στη δεξιά κύρια μηχανή, παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superferry, ενώ ταξίδευε από Τήνο σε Άνδρο.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 191 επιβάτες, 48 Ι.Χ. οχήματα και τρία φορτηγά, δεν προσέγγισε το λιμάνι της Άνδρου και συνέχισε το δρομολόγιό του για τη Ραφήνα, με πιθανή ώρα κατάπλου στις 19:00 το απόγευμα.

Οι επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβασθούν και να επιβιβαστούν στην Άνδρο, θα προωθηθούν με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Το Superferry πραγματοποιεί το δρομολόγιο Μύκονο, Τήνο, Άνδρο, Ραφήνα.