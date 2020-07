Οικονομία

Ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η περίοδος των εκπτώσεων. Ποιά Κυριακή θα μπορούν να ειναι αναοιχτά όλα τα καταστήματα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει με ανακοίνωσή του, ότι οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και λήγουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, με προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας 11:00 - 18:00.

«Η Αθήνα και οι περιφερειακές αγορές είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους καταναλωτές τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες, προσφέροντας όλων των ειδών τα προϊόντα σε πολύ ελκυστικές τιμές» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.

Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από ….% έως ….%»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.