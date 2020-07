Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμένει το ισχυρό μελτέμι. Αναλυτικές οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος να είναι ο καιρός, με ηλιοφάνεια και ισχυρό μελτέμι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη περονόσπορου στην πατάτα στο οροπέδιο Λασιθίου.

Διαπιστώσεις:

Το διάστημα 25 – 27 Ιουνίου επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από περονόσπορο (44 συνεχόμενες ώρες με μέση σχετική υγρασία 95% και μέση θερμοκρασία 17,8 οC).

Οι παραπάνω συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση συμπτωμάτων του μύκητα, που θα γίνονται αντιληπτά την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες που έχουν προχωρήσει στο βλαστικό στάδιο του «κλεισίματος των φυτών».

Οδηγίες:

Ελέγχετε τις καλλιέργειες για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων. Σε καλλιέργειες που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα επέμβαση με διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μίγματα αυτών με σκευάσματα επαφής. Ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο του κλεισίματος και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: