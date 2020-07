Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βέλγιο: η Ελλάδα στην “πράσινη λίστα”

Αλλαγή στάσης, μετά τις ελληνικές αντιδράσεις. Ποιες χώρες είναι στην “πορτοκαλί” και ποιες στην “κόκκινη” λίστα.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Οι βελγικές Αρχές κατέταξαν τελικά την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών από τις οποίες οι ταξιδιώτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο για κορονοϊό και καραντίνα φθάνοντας στο Βέλγιο.

Το απόγευμα της Πέμπτης, δόθηκε στη δημοσιότητα η τελική ταξιδιωτική λίστα του Βελγίου, με οδηγίες προς όσους επιθυμούν να επιστρέψουν από χώρες του εξωτερικού στο Βέλγιο. Μία λίστα, η οποία, όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα «Le Soir», βασίζεται σε επιδημιολογικά κριτήρια.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην «πράσινη» λίστα μαζί με ακόμη 20 χώρες (σημ: οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Σουηδία): Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Κροατία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Εσθονία, Βουλγαρία, Τσεχία και Σλοβενία.

Στην «πορτοκαλί» λίστα βρίσκονται 6 χώρες: Κύπρος, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Όσοι φτάνουν στο Βέλγιο από αυτούς τους προορισμούς ενδέχεται να υποβληθούν σε τεστ και να μπουν σε καραντίνα.

Στην «κόκκινη» λίστα για τα ταξίδια προς το Βέλγιο βρίσκονται τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Μάλτα). Για τις χώρες αυτές υπάρχει απαγορευτικό ταξιδιών. "Κόκκινη" ζώνη θεωρούνται για το Βέλγιο δύο περιφέρειες της Ισπανίας και η Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η 14ημερη καραντίνα είναι υποχρεωτική για όσους επιστρέψουν από αυτές τις περιφέρειες στο Βέλγιο.

Έως αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Βέλγιο έβαζε την Ελλάδα στην «πορτοκαλί» λίστα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας. Μετά από επικοινωνία της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο με το Υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου, τελικά η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη λίστα με τις χώρες από τις οποίες οι ταξιδιώτες δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο όταν επιστρέφουν στο Βέλγιο.