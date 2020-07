Κόσμος

Μάνα στραγγάλισε τον 11χρονο γιο της επειδή έπαιζε στο κινητό (βίντεο)

Στο κινητό του παιδιού βρέθηκε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο το αγοράκι εξέφραζε την αγάπη του για τη γυναίκα που το έφερε στον κόσμο.

Για την άγρια δολοφονία του 11χρονου γιου της, κατηγορείται μία 33χρονη στη Βραζιλία. Συγκεκριμένα, η Αλεξάντρα Ντουγκοκένσκι στραγγάλισε τον μικρό Ραφαέλ, τυφλωμένη από οργή επειδή… το παιδί έπαιζε μέχρι αργά τη νύχτα στο κινητό του.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, το αγοράκι είχε καταγράψει στο κινητό του τηλέφωνο ένα ποίημα, αφιερωμένο στη μητέρα του, στο οποίο εξέφραζε την αγάπη του γι’ αυτήν. Σε αυτό την ευχαριστούσε για όσα έκανε για τον ίδιο και τον αδερφό του, προσθέτοντας χαμογελαστός, «σημαίνεις τα πάντα για μένα».

Στα πρώτα στάδια της ανάκρισης, η διαζευγμένη 33χρονη προσπάθησε να ξεγελάσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας πως ο 11χρονος είχε φύγει από το σπίτι μετά από έναν καβγά που είχαν. Είχε δημοσιεύσει, μάλιστα, στα social media και ένα βίντεο για την εξαφάνισή του.

Οι αστυνομικοί τότε ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες σε ένα αλσύλλιο κοντά στο σπίτι της οικογένειας, αλλά όταν δεν βρήκαν κάτι επέστρεψαν στην ανάκριση της 33χρονης, η οποία “έσπασε” και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της. Αποκάλυψε μάλιστα στους αστυνομικούς, ότι είχε κρύψει το άψυχο σώμα του γιου της μέσα σε μία κούτα στο γκαράζ ενός γείτονα.

Η σορός του παιδιού βρέθηκε τυλιγμένη σε σεντόνι και με μία πλαστική σακούλα στο κεφάλι.