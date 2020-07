Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: Σε τεστ DNA υποβλήθηκε η 33χρονη

Η κατηγορούμενη διαμηνύει, μέσω του δικηγόρου της, πως προτίθεται να ζητήσει αποζημίωση εάν αθωωθεί για όσα την κατηγορούν.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Αθόρυβα και με γοργούς ρυθμούς προσπαθούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης αρπαγής της 10χρονης μαθήτριας.

Η 33χρονη κατηγορούμενη υποβλήθηκε σε τεστ DNA για να διαπιστωθεί αν ασέλγησε σε βάρος του ανηλίκου κοριτσιού.

«Δεχθήκαμε χωρίς καμία αντίρρηση. Θεωρούμε θα είναι ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο θα αξιολογηθεί από το δικαστήριο όταν εμφανιστούμε ενώπιον της δικαιοσύνης ώστε να αποδειχθεί ότι ουδεμία πρόθεση υπήρξε εκ μέρους της κατηγορούμενης», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Βασίλης Νουλέζας.

Μάλιστα η 33χρονη, μέσω του δικηγόρου της, διαμηνύει ότι προτίθεται να ζητήσει ακόμη και αστική αποζημίωση, από όσους την κατηγορούν για αδικήματα για τα οποία ισχυρίζεται πως είναι αθώα. «Εφόσον διαψευστούν τα περί δήθεν ύπαρξης κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας ή διακίνησης ήχου φωτογραφιών με θύμα την ανήλικη, τότε σίγουρα θα στραφεί η εντολέας μου κατά εκείνων που την βλάπτουν και την συκοφαντούν σαν άτομο, προεξοφλώντας την ενοχή της», τόνισε ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι “φως” στην υπόθεση θα ρίξουν τα στοιχεία που θα αντλήσουν από τα κινητά τηλέφωνα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 33χρονης.

Η οικογένεια της 10χρονης αναμένει τα αποτελέσματα τόσο των εξετάσεων όσο και των ερευνών, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία της 33χρονης.

«Εγώ εκείνο που επιθυμώ είναι να πει την αλήθεια και να τιμωρηθεί όπως της αξίζει», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου. «Καταλαβαίνουμε όλοι τη δυσκολία, όχι της εξέτασης, των αποτελεσμάτων, για μένα, τον κ. Κούγια και για την ίδια την οικογένεια. Καλό θα είναι να μετανοήσει και όποιους κρύβει από πίσω της. να το πει τώρα», συμπλήρωσε.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, συνεχίζονται.