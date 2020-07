Αθλητικά

UEFA: Στο “Μολινό” το ματς Γουλβς - Ολυμπιακός, εκτός κι αν…

Δεκτές έγιναν, σε πρώτη φάση, οι εγγυήσεις από τις βρετανικές Αρχές για τον αγώνα ρεβάνς της “Φάσης των 16” του Europa League.

Στο γήπεδο “Μολινό” θα φιλοξενηθεί η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για τη “Φάση των 16” του Europa League, όπως γνωστοποίησε ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ, Κώστας Βερνίκος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, οι βρετανικές Αρχές παρείχαν γραπτές εγγυήσεις στην UEFA, η οποία με τη σειρά της όρισε τον αγώνα στη φυσική έδρα της αγγλικής ομάδας, με την υποσημείωση ότι, αν οι συνθήκες και η εξέλιξη της πανδημίας δεν το επιτρέψουν, το ματς θα γίνει στη Γερμανία, που θα φιλοξενήσει το Final-8 της διοργάνωσης.

Η απόφαση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα εντός της ημέρας, προβλέπει ότι όλες οι εκκρεμείς ρεβάνς της “Φάσης των 16”, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League, θα γίνουν στις φυσικές έδρες των γηπεδούχων ομάδων. Εξαίρεση αποτελούν τα ζευγάρια Ρόμα-Σεβίλλη και Ίντερ-Χετάφε, στα οποία δεν είχε γίνει ούτε το πρώτο ματς, και τα οποία θα κριθούν σε αγώνα νοκ-άουτ στη Γερμανία.