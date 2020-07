Πολιτική

Δένδιας προς Άγκυρα: δεν γίνεται διάλογος με προκλήσεις και απειλές

Τα «πυρά» του ΥΠΕΞ προς την Τουρκία. Τι είπε για την συμφωνία με την Λιβύη και το «γαϊτανάκι» προκλήσεων σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο.

«Είχα τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσω σήμερα στην Αθήνα τον Peter Szijjarto, τον Ούγγρο συνάδελφό μου. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση επί μιας ευρείας θεματολογίας που κάλυψε τις διμερείς μας σχέσεις, πολιτικές και οικονομικές, αλλά και τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής μας της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε σε δηλώσεις του, μετά την συνάντηση με τον ομόλογο του, ο Νίκος Δένδιας.

Όπως τόνισε ο Υπ. Εξωτερικών, οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ελλάδας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ειδικά στον τομέα των επενδύσεων, ενώ εξετάζεται η πορεία των μεγάλων ενεργειακών και συγκοινωνιακών έργων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Πειραιά – Βουδαπέστης.

Στρέφοντας τα πυρά του και προς την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, ανέφερε ότι «η επικείμενη αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου θα πρέπει να κινείται επί τη βάση της δίκαιης κατανομής των ευθυνών και των υποχρεώσεων. Η Ευρώπη είναι μία Ένωση Αρχών. Οι Αρχές εφαρμόζονται από τα μέλη, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται και από τα υποψήφια μέλη. Το κράτος δικαίου και η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συνώνυμα με την Ένωση και τα υποψήφια μέλη πρέπει αυτό να το γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι, λοιπόν, προϋπόθεση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνυπογραφή των ανωτέρω».

«Στην απόπειρα παράνομης εισόδου, τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, στην Ελλάδα μεταναστών οι οποίοι εξωθήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση από την Τουρκία, η Ελλάδα προστάτευσε την κυριαρχία και τις αρχές της Ευρώπης. Η απόπειρα της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει τότε τον ανθρώπινο πόνο προκειμένου να πετύχει ανταλλάγματα από την Ευρώπη δεν πέτυχε. Μία τέτοια τακτική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ούτε από την Ελλάδα, ούτε βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να πω ότι η Ουγγαρία ήταν από τους πρώτους εταίρους που μας απέστειλαν ενισχύσεις και βοήθεια κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών, γεγονός το οποίο εκτιμούμε ιδιαιτέρως και ευχαρίστησα τον Ούγγρο Υπουργό για αυτό και σήμερα», συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Όπως τόνισε ο Υπ. Εξωτερικών, «είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέπτυξα συνολικά τις αποσταθεροποιητικές για την περιοχή μας ενέργειες της γείτονός μας Τουρκίας. Και βέβαια, τις προκλήσεις κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε απόπειρα να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματά μας θα απαντηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Επίσης, επαναλαμβάνω: η Ελλάδα είναι πάντοτε υπέρ του διαλόγου, είναι πάντοτε υπέρ της συνεννόησης με όλα τα κράτη, υπό μία βασική προϋπόθεση. Ότι ο διάλογος αυτός θα γίνει επί τη βάση κανόνων, των κανόνων του διεθνούς δικαίου, των κανόνων του δικαίου της θάλασσας, των κανόνων της καλής γειτονίας. Δεν θα γίνεται κάτω από απειλές. Δεν θα διεξάγεται κάτω από εκβιασμούς. Δεν θα διεξάγεται με καθημερινές παραβιάσεις της κυριαρχίας μας. Υπ’ αυτούς τους όρους διάλογος δεν μπορεί να νοηθεί».

«Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η απόπειρα δημιουργίας παράνομων τετελεσμένων, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, παραδείγματος χάριν, δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Δεν μπορεί να αποτελέσει διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Δεν μπορεί καν να αποτελέσει διαπραγματευτική αφετηρία. Τα ανύπαρκτα και τα παράνομα παραμένουν εσαεί παράνομα και ανύπαρκτα. Αυτήν την πρακτική της προσπάθειας δημιουργίας τετελεσμένων τη γνωρίζουμε καλά και δεν την αποδεχόμαστε. Και παρακαλούμε, το γεγονός ότι δεν την αποδεχόμαστε και δεν πρόκειται να την αποδεχτούμε να καταστεί σαφές σε όσους θεωρούν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί διαπραγματευτική τακτική», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.