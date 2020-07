Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται η ανακοίνωση. Οδηγίες για να βρείτε εύκολα online τα αποτελέσματα. Η διαδικασία για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μετά τις 12 το μεσημέρι θα αναρτηθούν την Παρασκευή, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τα αποτελέσματά τους στην ιστοσελίδα: https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσον αφορά στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα σχολεία, υπενθυμίζεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.

Την Παρασκευή αναμένεται επίσης η ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων από τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες πρώτες προβλέψεις για το πώς θα κυμανθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής των τμημάτων και των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αυτό που εν τέλει θα καθορίσει τις βάσεις, εκτός από τις βαθμολογίες, είναι και η κατεύθυνση της ζήτησης σε σχολές και τμήματα από τους υποψήφιους, μέσω των επιλογών των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Από το Σάββατο, 11 Ιουλίου, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει πλέον να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, επιλέγοντας “Οριστικοποίηση”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr

Όπως έχει επισημανθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο του. Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό - το οποίο θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου - ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.