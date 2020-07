Πολιτική

Τετραμερής αεροναυτική άσκηση - “μήνυμα” στην Τουρκία (εικόνες)

Δυνάμεις από τέσσερις μεσογειακές χώρες πήραν μέρος στο γυμνάσιο, που έγινε ανοιχτά της Λεμεσού.

Την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Λεμεσού, τετραμερής αεροναυτική άσκηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Ειδικότερα, στην άσκηση συμμετείχε από την Ελλάδα η Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΚΑΝΑΡΗΣ», από την Κυπριακή Δημοκρατία τα Περιπολικά Πλοία (ΠΠ) «ΤΣΟΜΑΚΗΣ», «ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ», το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», ένα Ελικόπτερο της Διοίκησης Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), ένα Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, η Άκατος «ΘΗΣΕΑΣ» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Επίσης συμμετείχε η Γαλλική Φ/Γ «ACONIT» και η Ιταλική Φ/Γ «ALPINO» με τα οργανικά τους Ελικόπτερα.

Σκοπός της άσκησης, η οποία σχεδιάσθηκε και συντονίσθηκε από το ΓΕΕΦ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας των τριών χωρών, ήταν η εξάσκηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε διαδικασίες Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR), καθώς και η προαγωγή και εμβάθυνση του επιπέδου συνεργασίας τους.