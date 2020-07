Οικονομία

Ιρλανδός ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup

Ποιος είναι ο διάδοχος του Μάριο Σεντένο στην προεδρία της ομάδας των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

O Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών, Πασκάλ Ντόναχιου, εξελέγη πριν από λίγο νέος Πρόεδρος του Eurogroup.

Ο Πασκάλ Ντόναχιου θα αντικαταστήσει τον Μάριο Σεντένο, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι δεν επιθυμούσε να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

«Η οικονομία της Ιρλανδίας είχε πολλές επιτυχίες, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη και με πολλές προκλήσεις. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό, αλλά και την εμπειρία μου έτσι ώστε να διαβεβαιώσω ότι το Eurogroup θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης ανάκαμψης», είχε δηλώσει ο Ντόναχιου πριν από το Eurogroup.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 18.00 ώρα Βρυξελλών. Ωστόσο, ο πρώτος γύρος για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Eurogroup ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, αφού κανείς από τους τρεις υποψηφίους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες δέκα ψήφους. Aπό τον δεύτερο γύρο αποσύρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Πιερ Γκραμένγκα, που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους και αναμετρήθηκαν η Ισπανίδα Νάντια Καλβίνιο με τον Πασκάλ Ντόναχιου.