Κοινωνία

Επεισόδια στην πορεία για τις διαδηλώσεις

“Βροχή” από μολότοφ δέχθηκαν οι αστυνομικοί. Ένταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επεισόδια αμαύρωσαν την πορεία κατά του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις, στο Σύνταγμα.

Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με μολότοφ εναντίον των δυνάμεων της Αστυνομίας, που έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η ατμόσφαιρα για αρκετή ώρα ήταν αποπνικτική, ενώ οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή είχαν μετατραπεί σε... πεδίο μάχης.

Οι ταραξίες, περίπου 150 άτομα (όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές) εγκατέλειψαν την περιοχή λίγο πριν από τις 21:00.

Η Αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από δέκα προσαγωγές.

Την αποπομπή Χρυσοχοΐδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

«Η ακραία καταστολή που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές αποτελεί πρόβα των σχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αντιστάσεων το προσεχές διάστημα», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος: «Οι αθλιότητες αυτές είχαν ως μοναδικό στόχο να διαλύσουν τη μαζική συγκέντρωση που ήταν σε εξέλιξη. Και, βεβαίως, ο οργανωτής αυτής της προβοκατόρικης επιχείρησης είναι ο ίδιος ο Μ. Χρυσοχοΐδης».

«Απαιτούμε από τον κ. Μητσοτάκη να αποπέμψει τώρα τον υπουργό του. Σε διαφορετική περίπτωση, φέρει ο ίδιος ακέραια την ευθύνη για την αντιδημοκρατική εκτροπή που εκτυλίχτηκε στο κέντρο της Αθήνας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για επιχειρούμενο πογκρόμ της Αστυνομίας, έκανε λόγο ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Βούτσης ανέφερε: «Με ποιο δικαίωμα χτυπήσατε την σημερινή διαδήλωση; Πού το βρήκατε το δικαίωμα κ. Χρυσοχοΐδη και κ. Οικονόμου; Διότι εσείς εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τις δυνάμεις καταστολής που προσχεδιασμένα χτύπησαν τα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΜΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν οργανώσει την εκδήλωση».

Το ΚΚΕ καταγγέλλει το «οργανωμένο σχέδιο καταστολής»

Την «κλασική περίπτωση» οργανωμένου σχεδίου κυβέρνησης και Αστυνομίας να διαλύσει τη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών συνδικάτων, των ομοσπονδιών, των σωματείων και των μαζικών φορέων, κατήγγειλε από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

Χαρακτήρισε τα επεισόδια που προκάλεσαν οι «γνωστοί προβοκατόρικοι μηχανισμοί» σαν «ζωντανή απόδειξη για τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς οι ομάδες αυτές σπρώχτηκαν από την Αστυνομία πάνω στους διαδηλωτές με διπλό στόχο, να διαλύσουν το μαζικό συλλαλητήριο καταδίκης του νομοσχεδίου και να δώσουν στην κυβέρνηση τα γνωστά επιχειρήματα συκοφάντησης των εργατικών - λαϊκών αγώνων».

Πετροπόλεμος και δακρυγόνα στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια σημειώθηκαν και στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις.

Όταν η πορεία έφθασε μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να προκαλούν φθορές στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου.

Άμεσα κινήθηκαν εναντίον τους δυνάμεις των ΜΑΤ, για να τους απομακρύνουν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.